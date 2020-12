Azzolina: “Il governo è unito su riapertura delle scuole il 7 gennaio”

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è stata oggi ospite a “In Mezz’ora” di Lucia Annunziata su Raitre e ha parlato della riapertura delle scuole, in barba al timore della terza ondata di coronavirus. Ha affermato che tutto il governo è unito sull’ipotesi di riaprire le scuole subito dopo la sosta natalizia, quindi dal 7 gennaio, perché “non possiamo perdere nemmeno un’ora, non importa se è un giovedì”.

Azzolina ha spiegato che con la didattica a distanza (Dad) “si perdono competenze”, per questo “riaprire le scuole il 7 gennaio può anche rappresentare una sfida culturale per il Paese” e ha aggiunto:

I negozi i giovedì restano chiusi? No, perché poi mancherebbe un incasso. Ecco, anche la scuola ha il suo incasso, solo che non lo si vede nell’immediato. Se lasciamo a casa gli studenti a fare solo Dad sarà il paese a perdere competenze. La scuola è anche motore di sviluppo economico. In passato forse è stata trattata come bancomat del Paese, adesso deve ritrovare centralità.