Augias contro Salvini: “Crea un frullatore in cui mescola tutto” (VIDEO)

È diventato rapidamente virale sui social network uno spezzone di Carta Bianca di ieri che ha visto contrapposti Corrado Augias e Matteo Salvini. Durante la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer su Rai 3, il leader della Lega ha snocciolato un elenco di misure che il governo dovrebbe adottare con urgenza, spaziando dall’immigrazione all’addestramento dei cani per i ciechi. Al termine dell’intervento di Salvini, Augias ha chiesto alla conduttrice due minuti per esprimere un parere sul monologo dell’ex ministro dell’Interno.

Augias: “Salvini dal vivo è impressionante”

“Sono ammirato – esordisce lo scrittore ed ex politico di centrosinistra – Salvini dal vivo è impressionante. Sono ammirato dalla sua capacità di creare un frullatore in cui tutto si mescola. Dall’Ungheria ai cani per ciechi”. Augias ha sostanzialmente accusato il leader della Lega di non aver risposto alle domande della Berlinguer, bensì di essersi lanciato in uno dei suoi proverbiali monologhi “calderone”, in cui ci finisce dentro di tutto e di più, buttandola in caciara.