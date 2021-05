Vaccini, superata quota 1 miliardo di somministrazioni

Nel mondo sono state somministrate 1,14 miliardi di dosi di vaccino contro il Covid. In media, questo numero significa 15 “punture” ogni 100 persone, ma le differenze tra Paese e Paese sono ancora tante. Sia per la diversa velocità con cui è gestita la campagna di nazione in nazione, sia per la eterogenea distribuzione delle dosi. Sia, ancora, perché ci sono Stati in cui si procede principalmente con un prodotto e altri in cui la varietà di vaccini a disposizione sono di più. Ad esempio, il vaccino AstraZeneca è al momento somministrato in 136 Paesi, Pfizer in 90 e Moderna in 42. Johnson&Johnson, l’unico monodose, è invece disponibile solamente in 10 nazioni, tra cui l’Italia, mentre da altre parti vengono utilizzati il vaccino russo (Sputnik-V) e quello cinese (Sinopharm).

Per quanto riguarda le dosi somministrate ogni 100 abitanti, Israele ha al momento la leadership mondiale con 116, contando ovviamente anche le seconde dosi. Poco dopo ci sono Emirati Arabi Uniti (108), Cile (78), Regno Unito (73) e Usa (72,5). Contando invece solamente chi ha ricevuto almeno una dose relativamente a una determinata popolazione, si nota come sia molto avanti il Buthan (63%), prima ancora di Israele (60%) e Maldive (56%). Anche in questa graduatoria il Regno Unito supera gli Stati Uniti (51,2 a 44,1), ma Londra cede il passo a Washington nel conto della popolazione pienamente vaccinata – quindi con due dosi o con il monodose Janssen – per 30,9% a 21,8%. Anche qui comanda Tel Aviv (56,3%), seguita da Cile e Bahrein (35,3 e 33%).