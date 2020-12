È davvero tutto pronto per la vaccinazione anti-COVID in Italia?

La presentazione del Piano Vaccini contro il COVID-19 tenuta la settimana scorsa dal Commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri ha attirato una serie di giuste critiche legate, come dal solito, alla comunicazione. Va benissimo pensare all’aspetto simbolico ed estetico, coi già ampiamente derisi padiglioni a forma di fiore che saranno installati nelle piazze italiane e diventeranno dei veri e propri centri di vaccinazione mobili e temporanei, ma in questa delicata fase ci si aspetta una maggiore concretezza.

Più numeri e date, meno slogan e messaggi di speranza. E quei numeri alla fine sono arrivate, così come è arrivata la conferma che sì, l’Italia è pronta a partire con la vaccinazione contro il COVID-19 non appena arriverà il via libera dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e non appena, subito dopo l’autorizzazione a livello europeo, la multinazionale statunitense Pfizer consegnerà personalmente alle Regioni italiane le prime dosi previste, 1.833.975 dosi di vaccino destinate al personale sanitario e agli ospiti delle RSA, di fatto le categorie più a rischio e più esposte al contagio.

Sì, l’Italia è pronta per la prima fase della vaccinazione

Arcuri, intervistato oggi dal Corriere Della Sera, ha confermato che il sistema di distribuzione è pronto a partire. Ci sono gli hub e la dotazione delle celle frigorifere per conservare il vaccino.

Manca la data di inizio, ma quello non dipende dall’Italia. Il via libera dell’EMA potrebbe arrivare il 21 dicembre e le prime vaccinazioni nel nostro Paese potrebbero partire già dal giorno successivo, il 22 dicembre.

Vaccino anti-COVID in Italia. La distribuzione regionale

Le prime 1.833.975 dosi del vaccino anti-COVID di Pfizer/BioNTech assegnate all’Italia sono state così distribuite tra le Regioni italiane in un piano approvato ieri dalla Conferenza delle Regioni:

Lombardia: 304.955 dosi

Emilia-Romagna: 183.138

Lazio: 179.818

Piemonte: 170.995

Veneto: 164.278

Campania: 135.890

Sicilia: 129.047

Toscana: 116.240

Puglia: 94.525

Liguria: 60.142

Calabria: 53.131

Friuli Venezia Giulia: 50.094

Marche: 37.872

Sardegna: 33.801

PA Bolzano: 27.521

Abruzzo: 25.480

Basilicata: 19.455

PA Trento: 18.659

Umbria: 16.308

Molise: 9.294

Valle d’Aosta: 3.334

Tra i più critici di fronte a questa distribuzione c’è il governatore della Campania Vincenzo De Luca, secondo il quale ci sarebbe una disparità di trattamento tra le Regioni. Il motivo? Questa prima ripartizione, riservata al personale sanitario e ai residente della RSA, non terrebbe conto della popolazione totale delle singole regioni.