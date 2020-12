USA, via libera al vaccino Pfizer-BioNTech. Prime somministrazioni entro 24 ore

Gli Stati Uniti possono iniziare a somministrare le prime dosi del vaccino per il COVID-19 messo a punto da Pfizer-BioNTech. La Food and Drug Administration (FDA) ha dato in queste ore l’autorizzazione all’uso di emergenza del vaccino negli USA, via libera che è arrivato, per stessa ammissione dell’FDA, dopo un “processo aperto e trasparente di revisione che ha coinvolto i pareri di esperti scientifici indipendenti ed esperti di salute pubblica e un’attenta valutazione da parte degli scienziati della Fda per garantire che il vaccino rispetti i rigorosi standard scientifici dell’agenzia di sicurezza, efficacia e qualità necessari ad avere l’autorizzazione di emergenza“.

L’annuncio è arrivato da parte del capo dell’FDA Stephen M. Hahn dopo le costanti pressioni dell’amministrazione di Donald Trump, che proprio ieri, a poche ore dall’annuncio, aveva chiamato in causa via Twitter lo stesso Hahn al grido di “smettetela di giocare e iniziate a salvare vite“.

While my pushing the money drenched but heavily bureaucratic @US_FDA saved five years in the approval of NUMEROUS great new vaccines, it is still a big, old, slow turtle. Get the dam vaccines out NOW, Dr. Hahn @SteveFDA. Stop playing games and start saving lives!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

Questa mattina il via libera e l’annuncio ufficiale:

L’autorizzazione è una pietra miliare nella battaglia contro questa devastante pandemia che ha colpito così tante famiglie negli Stati Uniti e in tutto il Mondo. […] Il lavoro senza sosta per sviluppare un nuovo vaccino per prevenire questa nuova, grave e potenzialmente mortale malattia in tempi accelerati è una testimonianza del valore dell’innovazione scientifica e della collaborazione globale tra settore pubblico e privato.

USA, entro 24 ore le prime somministrazioni del vaccino

Al via libera della FDA è seguito il trionfante annuncio del presidente uscente Donald Trump con un video su Twitter in cui ha confermato che le prime somministrazioni del vaccino anti-COVID negli USA partiranno già entro le prossime 24 ore, sottolineando che i cittadini statunitensi non dovranno sborsare un centesimo per ricevere le dosi: