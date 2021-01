USA, i fan di Trump assaltano il Campidoglio: oggi l’ufficialità della vittoria di Biden

Un vero e proprio assalto al Campidoglio degli USA da parte dei sostenitori più violenti di Donald Trump quello compiuto oggi, nel giorno in cui la sonora sconfitta dell’imprenditore diventato presidente deve essere certificata.

Migliaia di sostenitori di Trump, alcuni armati fino ai denti, si sono radunati davanti al Campidoglio nel giorno in cui tutte le speranze e le illusioni fomentate da Donald Trump per mesi si frantumeranno davanti alla realtà dei fatti: Joe Biden sarà confermato dal Congresso come il il 46esimo Presidente degli Stati Uniti d’America.

Pro-Trump protesters have breached the police lines around the East Front of the Capitol and are now crowded on the steps outside. pic.twitter.com/mjG2AKedCf — Steven Portnoy (@stevenportnoy) January 6, 2021

Protesters have breached the Capitol. They’re outside the Senate chamber pic.twitter.com/I021tKliUD — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Caos al Campidoglio USA: la certificazione del trionfo di Biden

Il giorno è di quelli fondamentali: Camera e Senato degli USA sono riuniti nella sessione dedicata al conteggio dei voti espressi dal Collegio Elettorale, i cosiddetti Grandi Elettori di cui abbiamo sentito parlare ossessivamente solo poche settimane fa, nelle calde giornate del voto USA. I 538 grandi elettori, determinati dal voto dei cittadini statunitensi, sono stati chiamati a confermare la propria preferenza per uno dei due candidati presidenziali.

Questi voti sono rimasti segreti fino ad oggi, 6 gennaio 2021, quando come da procedura vengono conteggiati dal Congresso USA che, dopo aver concluso lo spoglio, potrà certificare il 46esimo Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden coi suoi 306 voti dei Grandi Elettori contro i 232 di Trump.

È un passaggio fondamentale che oggi i sostenitori di Trump, fomentati dallo stesso presidente uscente, hanno cercato di impedire radunandosi in massa proprio davanti al Congresso. Quella che in un primo momento doveva essere una manifestazione più o meno pacifica – per quanto pacifici possono essere i sostenitori più accaniti di Trump, pronti ad armarsi e scendere in strada – si è trasformata nel caos.

Trump chiude coi Repubblicani e perde il supporto di Mike Pence

La situazione è generata velocemente durante il discorso che Donald Trump ha tenuto a Washington DC, un lungo discorso pieno di accuse e fake news nel corso del quale il Presidente uscente ha assicurato che non concederà mai la vittoria a Joe Biden e ha chiuso in modo plateale col Partito Repubblicano che tra alti e bassi lo ha supportato in questi ultimi quattro anni.

Trump ha definito “deboli” i membri del suo partito e si è detto pronto a fondare un proprio partito per tornare alla carica tra quattro anni e tentare nuovamente la conquista della Casa Bianca. Trump, fino all’ultimo, ha promesso ai suoi elettori che il vicepresidente Mike Pence, presente al Congresso per le procedure di spoglio e conteggio dei voti dei Grandi Elettori, sarebbe riuscito a ribaltare l’esito di queste elezioni.

Se Mike Pence fa la cosa giusta, vinceremo queste elezioni

Mike Pence, però, ha chiuso ufficialmente la porta a Donald Trump con una nota in cui ha spiegato in modo chiaro di non poter far nulla per bloccare la vittoria di Joe Biden nonostante le pressioni di Trump: “La presidenza appartiene agli americani e solo a loro“.

L’assalto dei sostenitori di Trump al Campidoglio USA

L'assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori di Donald Trump

Di fronte a questa ultima possibilità sfumata – non c’è mai stata davvero una possibilità, ma Trump ha fatto credere ai sostenitori più fedeli che sarebbe riuscito nell’intento di rimanere alla Casa Bianca – le migliaia di persone radunatesi davanti al Campidoglio si sono mosse per forzare le barricate delle forze dell’ordine.

La tensione è precipitata in pochissimi minuti e, tra scontri violenti con le autorità, qualcuno è anche riuscito ad entrare nella struttura, qualcuno anche con armi. Il Congresso USA è quindi posto in lockdown dalla polizia e la seduta in corso è stata sospesa in attesa di capire l’evoluzione della situazione.

Scuffles & violence inside the US Capitol pic.twitter.com/47UCAux3gP — Firas Maksad (@FirasMaksad) January 6, 2021