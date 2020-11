Trump: conferenza stampa dei legali al Four Seasons? Confusione e gaffe

Donald Trump, presidente uscente degli Stati Uniti d’America, ha diffuso confusione tramite una serie di tweet con i quali voleva annunciare un’importante conferenza stampa dei suoi legali. In un primo momento, infatti, l’ormai ex inquilino della Casa Bianca, ha annunciato una conferenza stampa degli avvocati al Four Seasons di Philadelphia. Al primo tweet, però, ne sono seguiti altri tre tramite i quali Trump ha corretto il tiro annunciando la conferenza stampa presso una ditta di giardinaggio nei sobborghi di Philadelphia che ha lo stesso nome della nota catena di alberghi.

I giornalisti sono andati letteralmente nel panico per cercare di capire dove si tenesse realmente la conferenza stampa, tramite la quale Trump avrebbe spiegato quali saranno i prossimi passi dei suoi legali, poiché non intende riconoscere la vittoria di Biden. Alcuni cronisti hanno chiamato il Four Seasons Hotel per chiedere dettagli ed eventualmente accreditarsi, ma ovviamente dalla struttura sono caduti dalle nuvole. Una volta fatta chiarezza, ovviamente, c’è stata la corsa sia da parte dei giornalisti, sia da parte di tanti sostenitori, verso la ditta che opera nel settore del giardinaggio dal 1992 (di fianco c’è una libreria per adulti). Resta misterioso il motivo per il quale lo staff del tycoon abbia scelto questa singolare location per lanciare l’ennesimo grido di battaglia (legale) nei confronti del nuovo presidente degli USA, la cui vittoria non è più in dubbio da molte ore.