La denuncia arriva dal Partito democratico: a Torino due negazionisti del Covid hanno inseguito a bordo di un suv un’ambulanza impegnata in un intervento di soccorso di un malato positivo al coronavirus.

Arrivati fin sotto casa del paziente, i due negazionisti hanno insultando il personale sanitario, filmando il tutto con un cellulare. Si è reso necessario l’intervento della polizia per riportare la situazione alla normalità. Questo è il post di denuncia pubblicato sui social dal Pd:

A Torino, un suv con a bordo due negazionisti ha inseguito un’ambulanza per le strade della città, fino a raggiungerla sotto l’abitazione di un paziente positivo al Covid.

I due, qui, hanno iniziato a insultare gli infermieri, a filmarli con il cellulare, arrivando persino a rallentare le operazioni di soccorso.

È stato necessario l’intervento della polizia per poter consentire agli operatori sanitari di portare a termine il loro lavoro.

Siamo arrivati a questo, siamo arrivati a questo punto.

Siamo arrivati a persone che arrivano a negare un’operazione di salvataggio che stava andando in scena di fronte ai loro occhi.

Siamo arrivati a persone che impediscono agli infermieri di poter soccorrere dei pazienti.

Come se il nemico fossero loro e non il virus.

Come se la colpa fosse diventata quella di salvare vite.

Solidarietà agli infermieri coinvolti nella vicenda e a tutti gli operatori sanitari che, ogni giorno, non si fermano di fronte a nulla pur di garantire il bene di tutte e di tutti.