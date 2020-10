Svizzera: quarantena obbligatoria per chi arriva da Liguria, Veneto, Campania e Sardegna

La Svizzera guarda con estrema attenzione a quello che sta succedendo in Italia e prova ad intervenire tempestivamente per limitare il più possibile la diffusione del COVID-19 nel Paese. Questo significa fare in modo che persone potenzialmente positive in arrivo nel Paese non vadano in giro liberamente.

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) aggiorna tempestivamente l’elenco delle limitazioni da imporre a chi arriva nel Paese a seconda dell’area di provenienza e in queste ore nella lista delle aree del Mondo per i quali è richiesto ai viaggiatori l’obbligo di quarantena si sono aggiunte tre regioni italiane, dopo la Liguria già inserita nei giorni scorsi.

L’elenco aggiornato oggi, per quanto riguarda l’Italia, include infatti Regione Campania, Regione Liguria, Regione Sardegna e Regione Veneto. L’obbligo di quarantena che ha mandato su tutte le furie il governatore del Veneto Luca Zaia, è lunghissimo ed include parte della Germania, parte dell’Austria, quasi tutta la Francia e decine di Paesi e regioni del Mondo:

Albania

Andorra

Argentina

Armenia

Bahamas

Bahrein

Belgio

Belize

Bosnia e Erzegovina

Brasile

Canada

Capo Verde

Cechia

Cile

Colombia

Costa Rica

Croazia

Ecuador

Emirati Arabi Uniti

Georgia

Giamaica

Giordania

Guyana

Honduras

India

Iran

Iraq

Irlanda

Islanda

Israele

Kuwait

Libano

Libia

Lussemburgo

Macedonia del Nord

Maldive

Malta

Marocco

Moldova

Monaco

Montenegro

Nepal

Oman

Panama

Paraguay

Perù

Portogallo

Qatar

Regno dei Paesi Bassi

Regno di Danimarca

Regno Unito

Romania

Russia

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Stati Uniti

Territorio palestinese occupato

Tunisia

Ucraina

Ungheria

Le quattro Regioni italiane, a cui potrebbero aggiungersene delle altre visto l’andamento della curva epidemica nel nostro Paese, sono in buonissima compagnia dal momento che la Svizzera sembra aver deciso di imporre l’obbligo di quarantena per chi arriva da gran parte del Mondo.

Cosa bisogna fare per entrare in Svizzera

Chi arriva in Svizzera da quelle quattro regioni italiane – e dal resto delle aree che vi abbiamo elencato sopra – deve seguire delle regole chiare e precise:

Recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato (hotel o casa di vacanze) immediatamente dopo l’entrata in Svizzera. Per il tragitto verso la destinazione occorre rimanere ad almeno a 1,5 metri di distanza dalle altre persone. Nel caso in cui non fosse possibile mantenere la distanza indicata si dovrà indossare una mascherina. Le autorità svizzere suggeriscono di evitare di utilizzare i trasporti pubblici.

L’ingresso in Svizzera deve essere notificato entro 2 giorni all’autorità cantonale competente

Oltre a seguire le indicazioni che si riceveranno, sarà obbligatorio rimanere nell’alloggio scelto “ininterrottamente per dieci giorni a decorrere dalla vostra entrata in Svizzera“, evitando ogni contatto con altre persone.

Chi non osserva la quarantena o l’obbligo di notifica commette una contravvenzione ai sensi della legge sulle epidemie e può essere punito con una multa fino a 10.000 franchi, circa 9.200 euro.