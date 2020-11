Roma, Virginia Raggi positiva al COVID-19: “Non ho sintomi”

La sindaca di Roma Virginia Raggi è risultata positiva al COVID-19. Poche ore dopo aver comunicato di essere entrata in auto-isolamento per contatto con una persona positiva, la prima cittadina della Capitale ha confermato via Facebook la propria positività al coronavirus, sottolineando le sue buone condizioni e l’assenza di sintomi:

Sono positiva al Covid-19. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo. Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre.

Virginia Raggi, ieri la conferma del contatto con persona positiva al COVID-19

Virginia Raggi era entrata in quarantena all’inizio di ottobre, dopo un contatto con una persona positiva, ma in quell’occasione il tampone diede risultato negativo e la sindaca di Roma aveva ripreso l’attività. La settimana scorsa, però, un nuovo incontro con un altro positivo che aveva spinto Raggi a mettersi in auto-isolamento come da procedura: