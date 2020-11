Rapina a Milano, ladri entrati e usciti da un buco nel pavimento

Questa mattina, intorno alle ore 8:30, presso la filiale della banca Crédit Agricole che si trova in via Stoppani, vicino a Piazza Ascoli, c’è stata una rapina, ma i ladri sono riusciti a fuggire. Il direttore dell’agenzia ha detto che i rapinatori sono entrati da un buco nel pavimento:

Come sono entrati sono usciti dalle fogne, da un buco nel pavimento. Non so come hanno fatto il buco, io me li sono trovati davanti e basta. Eravamo in tre dentro l’agenzia, uno è riuscito a scappare appena io ho gridato. C’è stata una piccola colluttazione, ma non hanno infierito contro di me.

In un primo momento era stato detto che c’erano dei clienti tenuti per ostaggio, ma dal racconto del direttore si capirebbe, invece, che la filiale aveva appena aperto e che tutto è stato molto, molto rapido, durato solo pochi minuti. I ladri si sono fatti svuotare le cassette di sicurezza e sono andati via.

Fuori dalla banca sono arrivate molto presto una decina di auto della polizia, che hanno creato un’area di sicurezza per evitare di mettere in pericolo i passanti, nel caso in cui qualcuno dei rapinatori fosse uscito armato. Ma così non è stato, perché la via di fuga era interna alla banca, dalla fogna.

Il direttore ha detto che dentro l’agenzia c’erano lui e due impiegati, uno dei quali è riuscito a scappare subito appena ha sentito le urla del direttore che si è accorto dell’intrusione.

Ora la polizia sta cercando di mettersi sulle tracce dei rapinatori, anche se l’impresa sembra alquanto ardua.