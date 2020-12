Processo Gregoretti, oggi Salvini in aula: “Sono sereno e orgoglioso”

È presa il via questa mattina a Catania, presso l’aula bunker del carcere di Bicocca, l’udienza preliminare per l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per i fatti della nave Gregoretti. Nello specifico il leader della Lega è accusato di aver “abusato dei suoi poteri privando della libertà personale 131 migranti a bordo dell’unità navale Gregoretti della guardia costiera italiana dalle 00:35 del 27 luglio 2019 fino al pomeriggio del 31 luglio“.

Oggi il gup Nunzio Sarpietro ascolterà gli ex Ministri Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli, rispettivamente titolari della Difesa e delle Infrastrutture durante il governo gialloverde.

Salvini è giunto in aula accompagnato dal suo legale, l’avvocato Giulia Bongiorno, preannunciando un suo intervento durante l’udienza di oggi per illustrare il ruolo dell’intero governo di cui faceva parte nelle decisioni prese in quei giorni:

Sono sereno, tranquillo e orgoglioso. Farò il mio intervento in aula. […] Non ritengo di aver commesso alcun reato, anzi credo di aver salvato vite tutelando l’interesse nazionale italiano. L’ho fatto in compagnia di tutto il Governo, infatti verranno ascoltati gli ex ministri Toninelli e Trenta, e poi Conte e Di Maio.

Oltre a Trenta e Toninelli, convocati per la giornata odierna, nel corso delle prossime settimane dovranno essere sentiti gli attuali ministri Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese, ma anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, però, non si recherà a Catania. Il premier, infatti, ha chiesto di “essere esaminato nella sede in cui esercita il proprio ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti“.

Sarà il gup Nunzio Sarpietro, in data ancora da definire, a recarsi a Roma per ascoltare quello che il premier Conte ha da dire sulla vicenda.