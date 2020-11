Pregliasco: “Picco vicino, emergenza quasi superata”

Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Irccs Galeazzi di Milano, ha fatto il punto sulla pandemia in Italia durante un’intervista rilasciata a Sky Tg24. “La curva è in crescita ma è lineare – argomenta – il picco potrebbe arrivare tra 7 giorni. L’emergenza negli ospedali non è scavallata ma quasi, siamo nella fase di picco”. Insomma, come già dichiarato nei giorni scorsi dal collega Franco Locatelli, le misure restrittive del governo starebbero mostrando i primi concreti effetti e di conseguenza un lockdown generalizzato si potrebbe evitare.

Anche nelle zone rosse, aggiunge Pregliasco, ci sono segnali positivi: “In Lombardia si vedono i primi segnali di miglioramento della situazione. Bisogna insistere con il rispetto delle misure”.

USA: 247mila morti

Secondo gli ultimi dati forniti dalla Johns Hopkins University, il bilancio dei morti per coronavirus negli USA ha toccato quota 247mila su un totale di 11.188.766 contagiati. I guariti dall’inizio della pandemia, invece, sono 4.185.549.