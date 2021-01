Perché si può contrarre il Covid anche dopo la prima dose di vaccino

Dopo il caso dell’infermiera spagnola risultata positiva al Covid all’indomani della prima dose di vaccino, in questi giorni ci sono stati altri contagiati “positivizzatisi” dopo la vaccinazione. L’ultimo caso è rappresentato da quello della dottoressa dell’ospedale Umberto I di Siracusa, cui era stata somministrata la prima dose del vaccino sei giorni fa a Palermo. La dottoressa era stata una delle prime vaccinate in Italia, ma sabato sera è stata costretta al ricovero a causa dei sintomi del coronavirus.

Vaccini non efficaci? Fake news

Alcuni stanno approfittando di queste notizie per diffondere fake news sull’inefficacia dei vaccini attualmente disponibili o addirittura sul fatto che gli stessi indebolirebbero l’organismo fino a favorire il virus. Tutto falso, ovviamente, e il perché è spiegato facilmente dagli esperti. Innanzitutto, la prima dose del vaccino avrà i suoi effetti solo dopo circa 28 giorni e comunque non si tratta di una protezione completa. Lo spiega bene oggi Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità.

Protezione immunitaria solo dopo 2 dosi di vaccino

Affinché il vaccino garantisca protezione immunitaria dall’infezione da Covid-19, serve la somministrazione della seconda dose. È per questo, infatti, che è stato stabilito che tutti i vaccinati debbano sottoporsi a due e non solo ad una dose. Una prima dose fornisce una risposta immunitaria, ma non completa. L’efficacia del vaccino si avrà solo dopo che la seconda vaccinazione avrà svolto le sue funzioni nell’organismo.

“Negli articoli scientifici – spiega Locatelli – è chiaramente riportato che anche negli studi clinici si sono infettate persone dopo la prima dose proprio perché la risposta immunitaria non è ancora completamente protettiva. E lo diventa soltanto dopo la seconda dose. Questa è una delle ragioni per non abbandonare comportamenti responsabili dopo essere stati vaccinati”. Insomma, anche dopo aver ricevuto la prima e la seconda dose del vaccino, bisognerà mantenere il distanziamento sociale e sarà importante utilizzare i dispositivi di protezione per diverso tempo.