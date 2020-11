Oltre 30500 nuovi casi e 352 decessi: il bollettino coronavirus del 4 novembre

Secondo il bollettino Covid del 4 novembre 2020 diffuso dal ministero della Salute sono 30.550 i nuovi casi da coronavirus in Italia ad oggi, a fronte di circa 212mila tamponi eseguiti, quasi 30mila in più rispetto a ieri. Nell’ultimo giorno si registrano altri 352 pazienti positivi deceduti, dato stabile rispetto a ieri, che porta la conta totale a 39.764 vittime dall’inizio dell’epidemia. Salgono di 67 unità i ricoveri in terapia intensiva, sono 2.292. 5.103 sono invece i guariti.

Degenza ordinaria e cut off

Sulla crescita dei ricoveri il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro spiega che: “Quello dei ricoveri con sintomi è un numero che sta crescendo e merita attenzione, lo stesso vale per le terapie intensive”.

Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto in degenza ordinaria “alcune regioni hanno superato il cut-off, altre no ma sono vicine” aggiunge Brusaferro. I cut off sono i valori soglia messi a punto dal Ministero della Salute. Il presidente dell’Iss precisa che se c’è: “Oltre il 40% di occupazione dei letti di area medica per patologie Covid vuol dire che dobbiamo riprogrammare le attività sanitarie dilazionabili per altre patologie, così da trovare posto e dare priorità ai pazienti con Sars-cov-2”. Sono 21.114 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale con sintomi.

Ieri erano stati accertatati 28.244 nuovi contagi, in calo sul giorno prima (come sempre a ridosso del weekend) e 353 morti, a fronte di 182.287 tamponi. I dimessi e guariti comunicati erano stati in tutto 6.258, 2.225 i ricoverati in terapia intensiva.

La crescita dei contagi nell’ultimo giorno resta sostanzialmente stabile, visto che ci sono circa 2.000 casi in più di ieri ma con 29mila tamponi in più.

Bollettino Covid del 4 novembre: le regioni con più casi

La regione con più nuovi contagi si conferma la Lombardia, dove sono emersi nelle ultime 24 ore 7.758 nuovi casi con 43.716 tamponi. 96 i morti nell’ultimo giorno in regione e 507 i pazienti in terapia intensiva, rispetto a 6.804 nuovi contagi, 127 morti e 475 pazienti in terapia intensiva registrati ieri, con 10mila tamponi in meno.

Aumento dei casi anche nella seconda delle regioni con più contagi giornalieri, la Campania, che registra 4.181 nuovi casi, 15 morti e 175 persone in terapia intensiva.

Seguono il Piemonte, con 3.577 nuovi contagi, 27 morti e 233 pazienti in terapia intensiva; il Veneto con 2.436 nuovi contagi, 20 morti e 149 pazienti in terapia intensiva, e il Lazio 2.432 nuovi contagi, 34 morti e 220 persone in terapia intensiva.

(ultimo aggiornamento 17.55)