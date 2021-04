Oggi la mozione di sfiducia al ministro Speranza. Salvini sarà leale al governo?

Matteo Salvini al banco di prova. Questa mattina il leader della Lega dovrà scegliere da che parte stare e dovrà farlo in modo plateale in Senato nel voto sulla mozione di sfiducia al Ministro della Salute Roberto Speranza presentata da Fratelli d’Italia.

Se la posizione del Ministro riconfermato da Mario Draghi non sembra a rischio – Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Forza Italia voteranno contro la mozione – è il leader della Lega ad essere messo di fronte alle sue contraddizioni: da settimane non perde occasione per attaccare il Ministro e la sua posizione rigorista sulle riaperture. Solo parole, però, perchè la Lega di Salvini fa parte della maggioranza e, almeno sulla carta, dovrebbe sostenere l’esecutivo.

La compare di sempre, Giorgia Meloni, dalla sua debole opposizione può permettersi di fare quello che Matteo Salvini vorrebbe fare: passare dalle parole ai fatti. Ci ha già provato ieri alla Camera, presentando un ordine del giorno per spingere il governo a rivedere il coprifuoco, ma la Lega di Salvini le ha dato buca e ha scelto di supportare il governo di cui fa parte.

Se a giustificare la mancata partecipazione della Lega al voto di ieri alla Camera c’era l’accordo raggiunto dall’esecutivo su una revisione delle misure restrittive verso la metà di maggio, oggi nulla dovrebbe impedire a Salvini di realizzare il suo sogno: provare a mandare a casa il Ministro Speranza e sperare che la guida della Salute in Italia passi a qualcuno più orientato alle riaperture, al di là di quello che dicono i dati.

Sfiducia a Speranza. Meloni mette Salvini davanti alle sue contraddizioni

Giorgia Meloni si è giocata la carta giusta. Ha tradotto in azione quello che Salvini va predicando ormai da settimane e ha messo il leader della Lega davanti alle sue contraddizioni: darà seguito ai suoi ripetuti attacchi a Speranza e anche stavolta si comporterà da proverbiale cane che abbaia e non morde?

Fonti della Lega dicono che i senatori leghisti voteranno contro la mozione presentata da Fratelli d’Italia, in linea col resto dell’esecutivo, ma Salvini fino all’ultimo non si sbilancia: