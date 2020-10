Lockdown, Burioni: “Ho una sola domanda: cosa state aspettando?”

Il noto virologo Roberto Burioni su Twitter, commentando i dati sulla diffusione del coronavirus in Italia di venerdì 30 ottobre, ha scritto:

Il riferimento è ovviamente al lockdown, anche se nei giorni scorsi, intervistato da Victoria Cabello e Luca Colombo, su questa misura estrema aveva detto che il lockdown è una scelta politica e aveva spiegato:

Il compito della scienza è dire come stanno le cose. Faccio un esempio: il casco salva la vita del 40% delle persone che cadono in moto, in Italia è obbligatorio e in Illinois, negli Usa, no. È una scelta politica. Sono stato falsamente accusato di aver detto che c’era un rischio zero. L’8 gennaio ho detto che c’era un grosso guaio in Cina. Il primo ottobre ho detto che le cose si stavano mettendo male. Siamo alla fine di ottobre e siamo nei guai, se questa tendenza continua i guai saranno molto grossi.