Il ministro della Salute Roberto Speranza questa mattina alla Camera ha confermato che il nuovo Dpcm conterrà l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in tutta Italia. L’infettivologo Matteo Bassetti, che è il direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova, in un post su Facebook ha bocciato quesa decisione:

“L’uso delle mascherine ha senso solo in luoghi confinati, laddove non sia possibile avere certezza e garanzia del necessario distanziamento fisico oppure all’aria aperta quando non si riesca a mantenere il distanziamento fisico. Ho provato a cercare evidenze scientifiche sull’uso della mascherina all’aria aperta e dei potenziali benefici sulla trasmissione del virus, ma non ne ho trovate”