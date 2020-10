Come sono i sintomi del Covid spiegati da Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è al quinto giorno di quarantena dopo essere risultata positiva al Coronavirus. La campionessa è a metà del percorso e in questi giorni, attraverso le storie di Instagram, ha raccontato per filo e per segno ai suoi tantissimi follower (oltre un milione e 200mila) come si è sentita, quali sintomi ha avuto e come sta affrontando la malattia.

Ieri sembrava ancora molto abbattuta, ha fatto un video sdraiata sul letto, costantemente accudita dai suoi cagnolini. Ha detto che, avendo la febbre fissa a 37.4, non ha potuto prendere la tachipirina, ha accusato molti dolori muscolari e alla spina dorsale, inoltre ha avuto un costante mal di testa. Ha anche detto di aver perso il gusto e l’olfatto e di non poter dunque sentire i sapori e gli odori. Dal video non sembra invece che abbia congestione nasale, ma ha detto di aver sentito come un peso sullo sterno.

Federica Pellegrini oggi ha pubblicato un altro video in cui si vede che sta decisamente meglio e infatti ha detto che è riuscita ad alzarsi dal letto, a gironzolare un po’ per casa, mentre nei precedenti quattro giorni è sempre stata sdraiata e ha dormito moltissimo, si è alzata solo per mangiare. Ha detto di aver notato che questo virus crea molta stanchezza muscolare.

Al quinto giorno, dunque, Pellegrini sta meglio e sembra avviata verso la guarigione. Dovrà restare in quarantena per altri cinque giorni e, ovviamente, dovrà ripetere il tampone per verificare se si sarà negativizzata.

Il problema, per un’atleta come lei, sarà recuperare da questa malattia. Anche se sembra che, tutto sommato, la stia affrontando bene, senza troppe complicazioni, la stanchezza provata in questi giorni avrà certamente delle ripercussioni sulla sua preparazione fisica in una stagione già complicatissima in cui è dovuta restare per molto tempo lontana dalla piscina durante il lockdown.