Elezioni Amministrative 2020: i risultati del ballottaggio nei capoluoghi

A poche ore dalla chiusura dei seggi, lo spoglio delle schede dei ballottaggi per le elezioni amministrative si è pressoché conclusi. Al secondo turno delle amministrative erano andati tutti quei comuni con più di 15mila abitanti non riusciti ad eleggere i nuovi sindaci al primo turno, a cominciare da 9 capoluoghi: Matera, Chieti, Crotone, Reggio Calabria, Andria, Lecco, Bolzano, Arezzo e Aosta.

Il centrosinistra ha vinto in quasi tutti i capoluoghi al ballottaggio, confermando in quasi tutti i casi i risultati del primo turno. Al Movimento 5 Stelle è andata la città di Matera, mentre il centrodestra è andata la città di Arezzo, guidata dal sindaco Alessandro Ghinelli.

Elezioni 2020 a Matera

Il Movimento 5 Stelle ha battuto il centrodestra a Matera, ribaltando i risultati del primo turno. Il candidato pentastellato Domenica Bennardi è il nuovo sindaco della città col 67,5% dei voti (al primo turno si era fermato al 27,6%), mentre al candidato di Forza Italia e del resto del centrodestra Rocco Luigi Sassone, che aveva ottenuto il 30,3% al primo turno, resta fuori col 32,5% delle preferenze.

Elezioni 2020 a Chieti

Pietro Diego Ferrara, candidato del centrosinistra, ha trionfato col 55,8% delle preferenze ed ha così battuto il candidato di destra, Fabrizio Di Stefano (44,2%) supportato dalla Lega di Matteo Salvini e da Fratelli d’Italia, ma non da Forza Italia.

Elezioni 2020 a Crotone

Crotone dice no al centrodestra in modo molto chiaro e ribalta i risultati del primo turno, dove il candidato di Forza Italia Antonio Manica aveva ottenuto il 41,6% delle preferenze e Vincenzo Voce, supportato da quattro liste civiche, si era fermato al 36,2%. A questo secondo turno, invece, Voce ha trionfato col 64% dei voti, lasciando a Manica il 36% e 9.265 voti.

Elezioni 2020 a Reggio Calabria

A trionfare è stato il candidato del centrosinistra Giuseppe Falcomatà col 58,4% delle preferenze e 44.069 voti. Antonino Minicuci, candidato del centrodestra, è riuscito a raccogliere 31.438 voti (41,6%).

Elezioni 2020 ad Andria

Giovanna Bruno, candidata del centrosinistra, ha battuto col 58,9% dei voti il candidato del Movimento 5 Stelle Michele Coratella, fermo al 41,1% e 15.175 voti.

Elezioni 2020 a Lecco

Vittoria sudatissima per Mauro Gattinoni del centrosinistra a Lecco, nuovo sindaco della città per appena 31 voti: 10.978 voti (50,1%) contro 10.947 (49,9%) per Giuseppe “Peppino” Ciresa del centrodestra, che era invece in vantaggio al primo turno.

Elezioni 2020 a Bolzano

Il candidato del centrosinistra Renzo Caramaschi è stato eletto sindaco col 57,2% delle preferenze. 42,8% per lo sfidante, il candidato del centrodestra Roberto Zanin.

Elezioni 2020 ad Arezzo

La città di Arezzo è andata al centrodestra. Il nuovo sindaco Alessandro Ghinelli ha battuto lo sfidante del centrosinistra Luciano Ralli col 54,5% delle preferenze, pari a 23.620 voti.