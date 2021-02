Draghi alla Camera per la fiducia. La replica del premier alle 18.00

È iniziato oggi l’ultimo passaggio parlamentare prima del vero e proprio insediamento del governo di Mario Draghi. Dopo la lunga giornata di ieri al Senato, conclusasi con 262 voti a favore del nuovo esecutivo, oggi la storia di ripete. O quasi. La seduta si è aperta alle 9, ma il premier non ha fatto alcun discorso per i deputati, che hanno iniziato la discussione sul testo letto ieri in Senato.

La discussione andrà avanti fino alle 16 e alle 18, dopo le operazioni di sanificazione dell’aula, il Presidente del Consiglio prenderà la parola per replicare alle questioni sollevate nel corso del dibattito e, subito dopo le dichiarazioni di voto che dovrebbero concludersi intorno alle 20, si procederà con la votazione.