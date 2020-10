Donald Trump positivo al COVID-19

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è risultato positivo al coronavirus COVID-19. La conferma via Twitter dallo stesso Trump, che poche ore prima aveva annunciato la positività al nuovo coronavirus della sua consigliera Hope Hicks e spiegato di essersi sottoposto al tampone insieme alla moglie Melania Trump.

Poche ore dopo i risultati sono arrivati. Donald e Melania Trump hanno contratto l’infezione da COVID e hanno subito iniziato il periodo di isolamento che si concluderà non appena i tamponi torneranno a dare esito negativo.

Trump, 74 anni e per questo considerato un soggetto a rischio, aveva viaggiato a bordo dell’Air Force One insieme a Hope Hicks martedì scorso per partecipare al dibattito televisivo con Joe Biden in Ohio. In quell’occasione diversi membri della famiglia di Trump erano stati fotografati, come lo stesso Presidente USA, senza la mascherina al volto.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Come stanno Donald e Melania Trump?

Il medico personale di Trump, Sean Conley, ha diffuso in mattinata una nota per precisare che il Presidente e la First Lady “stanno bene e resteranno alla Casa Bianca per il periodo della convalescenza. Mi aspetto che il Presidente continui a portare avanti i suoi doveri senza interruzione e fornirò aggiornamenti costanti sugli sviluppi futuri“.

E la campagna elettorale?

La positività al COVID di Donald Trump, uno tra i leader mondiali che più di tutti ha sottovalutato la gravità della pandemia, arriva ad una settimana dal folle invito ai cittadini statunitensi a “non preoccuparsi” per il COVID-19 perchè “non colpisce virtualmente nessuno” ad eccezione degli anziani e delle persone con problemi cardiaci.

La campagna elettorale è ormai agli sgoccioli e dopo l’imbarazzante dibattito televisivo di martedì scorso, il nuovo dibattito presidenziale è ora a rischio. Trump dovrebbe confrontarsi nuovamente con Biden il prossimo 15 ottobre e al momento la Casa Bianca non ha ancora confermato se il dibattito salterà o se si riuscirà, a seconda di come evolverà il quadro clinico di Trump, a tenerlo a distanza.