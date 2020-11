Allentare le restrizioni sul coronavirus in vista del Natale è un grave rischio perché tutti gli sforzi fatti fin qui verrebbero nuovamente vanificati. A lanciare l’ennesimo l’allarme in tal senso, prima del nuovo Dpcm di dicembre, è la Fondazione Gimbe: “Considerando che oltre l’1% della popolazione è attualmente positivo all’infezione, la circolazione del virus nel nostro Paese è ancora molto elevata. E in questa fase di lenta discesa della curva dei contagi l’incremento dei nuovi casi post-allentamento delle misure sarà visibile non prima di 2-3 settimane”.

Ricciardi: al momento non riusciamo a curare i pazienti

Il rischio è alto. Anche perché come denuncia il consulente del ministero della Salute, professor Walter Ricciardi, gli ospedali sono in seria difficoltà: “In questo momento, nel nostro Paese, non riusciamo a curare i pazienti Covid e nemmeno gli altri affetti da altre patologie perché stiamo conducendo una guerra in cui il nostro esercito di operatori sanitari è in progressiva decimazione”.

Secondo il docente di Igiene e Sanità ubblica all’Università: “Nell’ultimo mese, per dare un’idea, si sono infettati 27mila tra medici e operatori sanitari e già mancavano 53mila infermieri. È di ieri la notizia che una importante struttura oncologica italiana ha dovuto sospendere le chemioterapie perché l’unico infermiere che era di servizio si è infettato e, quindi, in questo momento abbiamo dei pazienti che hanno patologie oncologiche e non possono accedere alla chemioterapia cosi’ come altri pazienti non possono essere sottoposti agli interventi chirurgici necessari e altri ancora non possono accedere alle terapie cardiovascolari”

Bollettino Covid: superati 60 milioni di casi nel mondo

Secondo l’ultimo bollettino Covid della Johns Hopkins University, salgono a 60,3 milioni i casi di coronavirus accertati ad oggi nel mondo per un numero di vittime che si porta a 1.421.308 unità. Il Paese più colpito restano gli Stati Uniti d’America, con 12,7 milioni di contagi, seguiti da India, Brasile e Francia. Ieri in Italia sono stati registrati 25.853 nuovi casi di Sars-CoV-2 e 722 nuovi morti.