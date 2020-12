Gli Stati Uniti registrano un nuovo record di contagi da Covid-19 pari a oltre 248mila casi nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins University. I decessi di pazienti positivi al Sars-Cov-2 sono stati 2.706 in 24 ore. Nel paese sale ai massimi anche il numero di ricoveri, sono 113 mila i pazienti in ospedale, con le autorità sanitarie che avvertono: la campagna di vaccinazione appena partita in tutta la nazione non potrà arrestare l’attuale impennata di contagi.

Servono mesi perché il vaccino faccia effetto immunizzando buona parte della popolazione. Secondo i dati dell’Oms aggiornati al 15 dicembre, il primo Paese per numero di nuovi casi positivi giornalieri restano gli Stati Uniti, con oltre 180mila contagi. Seguono Turchia (più di 29mila) e Russia (oltre 26mila). Al sesto posto c’è il Regno Unito (oltre 20mila casi), al settimo la Germania (più di 14mila casi) e all’ottavo l’Italia, dove ieri sono stati registrati più di 800 decessi.

Ue, primo vaccino a fine 2020

Per contrastare efficacemente la pandemia c’è bisogno che almeno il 70% della popolazione sia vaccinata” e si tratta di “un compito enorme”, per cui “bisogna iniziate quanto prima la campagna di vaccinazione” ha affermato la residente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso al Parlamento europeo, confermando che i 27 Paesi Ue inizieranno “lo stesso giorno per battere insieme la pandemia”.

Nel giro di “una settimana il primo vaccino verrà autorizzato” alla commercializzazione nell’Ue aggiunge Ursula Von der Leyen nella plenaria del Parlamento a Bruxelles, cioè subito dopo il parere dell’Ema sul vaccino Pfizer/Biontech. Salvo imprevisti per il 21 dicembre sarà tutto pronto.

Le vaccinazioni “potranno partire immediatamente, e altre ne arriveranno a gennaio” ma “nessuno deve pensare che siamo fuori dal tunnel” dalla pandemia “non ora che oltre tremila europei muoiono ogni giorno”, sottolinea le presidente della Commissione.