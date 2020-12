Coronavirus: 165 morti in Veneto in 24 ore, è il dato più alto

In attesa del bollettino coronavirus 15 dicembre 2020 con tutti i dati nazionali, arrivano risultati allarmanti da una delle regioni da sempre più colpite dal Covid-19, il Veneto: nelle ultime 24 ore ha registrato il dato più alto di sempre di vittime, ben 165.

Questi i dati principali provenienti oggi dal Veneto:

Oggi, in conferenza stampa, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha confermato che la situazione è pesante, perché ci sono molti ricoveri:

Qui stiamo parlando di oltre tremila pazienti complicatissimi e di una patologia contagiosa. Vi rendete conto del periodo nel quale siamo, secondo voi i governatori si candidano per contare i morti? Noi stiamo facendo riunioni da mesi, e sì, ci aspettavamo una seconda ondata così intensa. Abbiamo passato l’estate a rinforzare la Sanità, i posti ospedalieri, abbiamo sperimentato i vari test. Siamo sempre stati previdenti, sapevamo – e lo dice il professor Palù – che le pandemie nella storia sono sempre durate un paio di anni. Il virus in estate è diventato silente ma non assente, poi pian piano il contagio è ripreso, ricordate che dicevo di non votare ad ottobre perché il virus sarebbe tornato?”

Poi Zaia ha parlato delle misure restrittive in programma:

Ieri ho incontrato i sindaci, abbiamo concordato che il problema c’è, per adesso non faremo scelte autonome perché è partita un’interlocuzione delle Regioni con il Governo per capire quali misure adottare. Cerchiamo di non procedere in ordine sparso. Noi i provvedimenti con le ordinanze li abbiamo preso anche recentemente e ci siamo assunti le nostre responsabilità. Il tema degli assembramenti è nazionale, non è un problema solo del Veneto. E io non sono ostile alle restrizioni che Roma provvederà, le avrei prese anche io come ho già fatto, purtroppo con zero ristori per le chiusure. Adesso vedo che il Governo e i ministri stanno discutendo, capisco che il tema è nazionale, dobbiamo fare squadra. A breve il Governo informerà le Regioni sulle nuove misure in arrivo.