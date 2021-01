Bollettino Coronavirus 8 gennaio. Le ultime notizie dall’Italia e dal Mondo

Cresce l’attesa per il bollettino del Ministero della Salute sull’andamento della pandemia di COVID-19 in Italia all’8 gennaio, giornata in cui verrà diffuso anche il consueto monitoraggio settimanale da parte della cabina di regia che servirà a decidere cosa succederà nel nostro Paese fino alla fine di gennaio. Mentre sempre più Paesi a noi vicini stanno prolungano il lockdown del periodo natalizio, l’Italia si muove a rilento in un momento in cui la crisi di governo è ormai alle porte.

In attesa di conoscere i dati aggiornati all’8 gennaio 2021, vediamo le notizie principali dall’Italia e dal Mondo sull’andamento della pandemia da COVID.