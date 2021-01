Covid: nuovo allarme in Cina, negli USA record di morti

Apprensione in Cina per un nuovo allarme Covid nella capitale della provincia di Hebei, che confina con quella di Pechino. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 63 contagi, il numero più alto dal mese di luglio del 2020. Le autorità locali hanno bloccato subito collegamenti ferroviari e autostradali in direzione della città che si trova a circa 300 chilometri a sud della capitale.

USA: record di morti da inizio pandemia

Intanto, negli USA si sono registrati nelle ultime 24 ore 3.865 decessi. È il record assoluto dall’inizio della pandemia, secondo quanto conferma la Johns Hopkins University: si tratta della quinta volta in cui gli Stati Uniti superano quota 3.500 morti per complicanze legate al Covid. In totale, dall’inizio della pandemia sono morte negli USA 361.278 persone, mentre il totale dei contagi è di 21.305.026, di cui 145mila solo nelle ultime 24 ore.