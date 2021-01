Covid: arrivato primo carico di vaccini Moderna

È arrivato in Italia il primo carico di vaccini Moderna: un furgone proveniente dal Belgio è stato scortato fino a Roma dal settimo reggimento carabinieri di Laives. Al suo interno 47mila dosi pronte per essere somministrate con le priorità stabilite fin qui dal piano vaccini. Oggi, intanto, l’Ema ha annunciato che AstraZeneca e Università di Oxford hanno presentato richiesta formale per l’autorizzazione del proprio vaccino contro il Covid-19. La risposta potrebbe arrivare entro il 29 gennaio.

UE: da aprile consegne massicce di vaccini

Sandra Gallina, negoziatrice dell’Unione europea con le case farmaceutiche per il vaccino contro il Covid-19, ha annunciato oggi al Parlamento Europeo che da aprile le dosi dei vaccini saranno consegnate ai Paesi membri in maniera massiccia. “Abbiamo due vaccini autorizzati, ed è una buona notizia. L’efficacia è più alta di quanto ci aspettassimo, sono davvero buoni vaccini – ha precisato – Cominciano a esser consegnati, e i contratti includono programmi con consegne più massicce da aprile. Nel primo trimestre ci sono delle dosi, non tante quante molti avrebbero voluto ma quel che è stato negoziato, nel secondo le quantità saranno più alte. A parte alcuni problemi, le dosi arrivano regolarmente agli Stati membri”.