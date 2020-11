COVID-19, Speranza: “L’epidemia si fa sentire ancora con forza”

Se il buongiorno si vede dal mattino, le notizie positive che milioni di italiani stanno aspettando non potrebbero non arrivare. Oggi saranno resi noti i nuovi dati del monitoraggio sull’emergenza coronavirus in Italia e la speranza di molte Regioni che ora si trovano in area rossa è che questi dati possano portare tempestivamente ad una retrocessione almeno in zona arancione, così da iniziare il periodo natalizio con misure meno restrittive.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza, però, sembra aver già messo le mani avanti a poche ore dalla diffusione del rapporto:

Abbiamo un’epidemia che ancora si fa sentire con grandissima forza. Anche se, dopo molte settimane difficilissime, stiamo vedendo segnali che vanno nella direzione giusta. In queste ore siamo impegnati per battere il virus che è ancora presente e richiede la nostra massima attenzione e concentrazione.

Parole che lasciano trasparire massima cautela quelle pronunciate dal Ministro Speranza in un videomessaggio per l’apertura del Congresso straordinario digitale della Società italiana di Pediatria (Sip) e che anticipano dei mesi ancora duri, anche se con misure restrittive via via in fase di allentamento.

Le Marche tornano in zona gialla?

Il nodo sulle nuove aree di rischio sarà sciolto in giornata, ma dalle Marche sembra arrivare la conferma del cambio di colore. È il Presidente della Regione Francesco Acquaroli a riferire questa mattina di esser stato contattato telefonicamente dal Ministro Speranza per paventare la possibilità che dal 4 dicembre le Marche tornino in zona gialla: