COVID-19, i dati del 3 gennaio 2021: le ultime notizie dall’Italia e dal Mondo

Il 2021 è iniziato ormai da qualche giorno e l’incubo della pandemia da COVID-19 sta proseguendo anche in questo nuovo anno, in alcuni casi in forma ancor peggiore rispetto a ciò che ci si è lasciati alle spalle. È il caso degli Stati Uniti, dove la situazione è sempre più fuori controllo e i 20 milioni di contagi sono stati ormai ampiamente superati.

La situazione in Italia sembra più sotto controllo, ma i dati che vengono diffusi quotidianamente non forniscono ancora un quadro più chiaro di quello che sta succedendo. I giorni di festa di continuano a susseguirsi e l’andamento psicotico dei tamponi analizzati nel nostro Paese proseguirà almeno fino al 6 gennaio.

Cosa sta succedendo in Italia e nel Mondo? Ecco tutte le ultime notizie del 3 gennaio 2021.