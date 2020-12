Coronavirus, 31 dicembre 2020: le ultime notizie dall’Italia e dal Mondo

L’ultima giornata del 2020 è cominciata e le forze dell’ordine sono già in allerta per quello che potrebbe succedere questa notte in Italia, tra feste e veglioni di Capodanno rigorosamente vietati e il rischio di aggiramento delle norme in vigore più che concreto, al punto da spingere la Ministra dell’Interno Lamorgese ad annunciare controlli speciali per le prossime ore.

L’attesa, però, cresce anche per i nuovi dati del contagio nel nostro Paese. Ieri, dopo che le operazioni di test dei cittadini sono riprese più o meno a regime, i nuovi casi di COVID giornalieri sono tornati a salire con un balzo di 5mila in più rispetto al giorno precedente: 16.202 casi emersi da 169mila tamponi. Guardando a Paesi a noi vicini come la Germania, però, si ha la sensazione che quei numeri siano destinati a salire nonostante le misure restrittive in vigore.

In attesa del consueto bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute e la Protezione Civile, vediamo cosa sta succedendo non soltanto in Italia, ma anche nel resto del Mondo.