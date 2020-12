Covid: Di Maio ha firmato il protocollo per chi torna dalla Gran Bretagna

Dal 24 dicembre l’Italia intera sarà zona rossa e gli italiani si potranno muovere al massimo in due e per una sola volta al giorno, per raggiungere amici o parenti. In un videomessaggio realizzato assieme agli altri 26 leader europei, il premier Giuseppe Conte ha messo nuovamente in guardia tutti sui rischi derivanti dalle feste natalizie. “Il Natale alle porte rappresenta un momento di serenità per le nostre comunità, ma allo stesso tempo siamo chiamati proprio ora a mantenere alta la guardia. Perché la pandemia ha comportato un costo umano devastante e ha messo a dura prova le nostre abitudini. Questo – insiste – sarà un Natale diverso, ma lo sviluppo dei vaccini e il loro lancio a breve sono più di un segnale di speranza per tutti noi”.