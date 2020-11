Coronavirus, la situazione negli ospedali regione per regione

Anche se i numeri non bastano per avere una visione precisa della situazione degli ospedali in Italia, sapere quanti ricoverati con sintomi, quanti in terapia intensiva e quanti morti ci sono stati in ogni regione italiana aiuta ad avere un’idea di come sta procedendo e di quanta pressione la sanità regionale stia subendo. Ormai quasi in tutta Italia si parla di una situazione drammatica e di ospedali al collasso.

Vediamo allora quanti sono attualmente i ricoverati con sintomi e in terapia intensiva per ogni regione e quanti morti ci sono stati nelle ultime 24 ore, tenendo presente che, a livello nazionale, ci sono 3.230 persone in terapia intensiva e 30.914 ricoverati con sintomi.

Lombardia: 7.319 ricoverati con sintomi, 801 in terapia intensiva, 118 morti;

Piemonte: 4.890 ricoverati con sintomi, 353 in terapia intensiva, 61 morti;

Campania: 2.153 ricoverati con sintomi, 183 in terapia intensiva, 40 morti;

Veneto: 1.831 ricoverati con sintomi, 219 in terapia intensiva, 37 morti;

Emilia-Romagna: 2.164 ricoverati con sintomi, 225 in terapia intensiva, 40 morti;

Lazio: 3.018 ricoverati con sintomi, 260 in terapia intensiva, 34 morti;

Toscana: 1.656 ricoverati con sintomi, 265 in terapia intensiva, 55 morti;

Liguria: 1.372 ricoverati con sintomi, 110 in terapia intensiva, 18 morti;

Sicilia: 1.450 ricoverati con sintomi, 210 in terapia intensiva, 35 morti;

Puglia: 1.249 ricoverati con sintomi, 158 in terapia intensiva, 22 morti;

Marche: 559 ricoverati con sintomi, 74 in terapia intensiva, 11 morti;

Umbria: 359 ricoverati con sintomi, 68 in terapia intensiva, 8 morti;

Friuli Venezia Giulia: 366 ricoverati con sintomi, 47 in terapia intensiva, 8 morti;

Abruzzo: 567 ricoverati con sintomi, 57 in terapia intensiva, 15 morti;

P.A. Bolzano: 453 ricoverati con sintomi, 41 in terapia intensiva, 9 morti;

P.A. Trento: 353 ricoverati con sintomi, 30 in terapia intensiva, 12 morti;

Sardegna: 472 ricoverati con sintomi, 57 in terapia intensiva, 15 morti;

Calabria: 338 ricoverati con sintomi, 27 in terapia intensiva, 7 morti;

Valle d’Aosta: 149 ricoverati con sintomi, 15 in terapia intensiva, 3 morti;

Basilicata: 141 ricoverati con sintomi, 23 in terapia intensiva, 1 morto;

Molise: 55 ricoverati con sintomi, 7 in terapia intensiva, 1 morto.