Coronavirus: 7.332 e 43 morti in 24 ore, il bollettino del 14 ottobre

Impennata dei casi di coronavirus in Italia, secondo il bollettino Covid diffuso oggi 14 ottobre 2020 dal ministero della Salute. Si registrano 7.332 nuovi casi e 43 morti nelle ultime 24 ore, per 152.196 tamponi eseguiti, quasi 40mila in più rispetto a ieri quando c’erano stati 5.901 nuovi contagi e 41 decessi, a fronte di 112.544 tamponi.

Il totale di pazienti positivi deceduti da inizio epidemia si porta così a 36.289 unità. I pazienti ricoverati con sintomi sono 6009 (+394 in 24 ore), in terapia intensiva ci sono invece ad oggi 539 persone, 25 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 92.445, i dimessi e guariti nell’ultimo giorno sono 244.065 (+2.037). Il totale dei casi da inizio emergenza, dato che comprende anche deceduti e guariti, sale a 372.799 (+7.332).

Solo in Lombardia oggi ci sono stati 1.844 nuovi contagi e 17 morti, con 29.048 tamponi eseguiti, quasi il doppio rispetto agli oltre 17.100 tamponi di di ieri. I pazienti in terapia intensiva in regione sono 64, 2 in più di ieri quando c’erano stati 1.080 nuovi contagi e 6 morti.

