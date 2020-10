Coronavirus, bollettino 5 ottobre 2020: +2.257 nuovi positivi, +20 in terapia intensiva e +200 ricoveri

Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da coronavirus COVID-19 in Italia conferma il trend in salita dei giorni scorsi, anche se il numero dei nuovi positivi confermati oggi (2.257) è inferiore di 321 unità rispetto a ieri. Se ieri, però, erano stati annunciati 92.714 tamponi, nelle ultime 24 ore, come accade durante il fine settimana ormai da mesi a questa parte, il numero dei tamponi effettuati è stato sensibilmente inferiore: 60.241, oltre 30mila in meno rispetto alle 24 ore precedenti.

È anche oggi la Campania a far registrare il numero più alto (431 nuovi positivi), seguita dalla Lombardia (+251), dal Lazio (+248) e dal Veneto (+230).

A preoccupare, però, è l’andamento in salita dei ricoveri ospedalieri, che ha segnato +200 in 24 ore, e il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, salito di 20 unità rispetto a ieri per un totale di 323 persone attuale ricoverate in terapia intensiva, 48 delle quali soltanto nel Lazio, 43 in Campania e 41 in Lombardia.

Nelle ultime 24 ore sono stati confermati anche 16 decessi legati al COVID-19, per un totale di 36.002 vittime in Italia dall’inizio dell’epidemia ad oggi.

Coronavirus, lo schema dei dati del 5 ottobre 2020

Ecco uno schema coi dati più rilevanti del bollettino di oggi sul coronavirus in Italia:

– 2.257 nuovi casi (ieri erano stati 2.578)

– 327.586 casi totali

– 16 morti (ieri erano stati 18)

– 36.002 morti in totale

– 767 nuovi guariti (ieri erano stati 697)

– 323 persone in terapia intensiva (+20, ieri erano 303)

– 232.681 dimessi e guariti in totale

– 55.093 persone in isolamento domiciliare

– 3.487 persone ricoverate con sintomi (+200, ieri erano 3.287)

– 58.903 attualmente positivi

– 60.241 tamponi effettuati (ieri erano stati 92.714, 11.844.346 in totale)

Coronavirus, la distribuzione in Italia al 5 ottobre 2020

Questa è la distribuzione degli attualmente positivi tra le regioni italiane:

9.532 in Lombardia (+251)

3.423 in Piemonte (+129)

5.046 in Emilia-Romagna (+167)

4.401 in Veneto (+230)

8.142 nel Lazio (+248)

4.065 in Toscana (+185)

7.709 in Campania (+431)

1.907 in Liguria (+107)

2.956 in Puglia (+83)

954 nelle Marche (+22)

3.358 in Sicilia (+128)

650 a Trento (+49)

868 in Friuli Venezia Giulia (+21)

1.017 in Abruzzo (+30)

2.326 in Sardegna (+88)

627 a Bolzano (+17)

706 in Umbria (+19)

583 in Calabria (+23)

93 in Valle d’Aosta (+13)

403 in Basilicata (+14)

137 in Molise (+2)

COVID-19 in Italia: le terapie intensive negli ultimi 30 giorni

(Infografica a cura di Paolo Spada)

COVID-19 in Italia: i ricoveri ospedalieri negli ultimi 30 giorni

(Infografica a cura di Paolo Spada)

COVID-19 in Italia: la curva dell’epidemia al 5 ottobre 2020

I controlli delle forze di polizia il 4 ottobre 2020

Dal 1° ottobre scorso il Ministero dell’Interno ha ripreso quotidianamente il bilancio dei controlli effettuati su tutto il territorio nazionale ai fini di assicurare il massimo rispetto delle norme anti-COVID in vigore.

Ieri, 4 ottobre 2020, le forze di polizia hanno verificato 54.968 persone, 153 delle quali sanzionate e una denunciata per allontanamento dall’abitazione in violazione dell’obbligo di quarantena. Sul fronte delle attività commerciali, invece, sono stati eseguiti 5.970 controlli: 11 i titolari sanzionati 4 i provvedimenti di chiusura provvisoria.