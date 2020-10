Coronavirus, bollettino 4 ottobre 2020: +2.578 nuovi positivi, 18 decessi e 81 ricoveri

Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da coronavirus COVID-19 in Italia conferma il trend delle ultime settimane e il balzo in avanti fatto nei giorni scorsi. 2.578 i nuovi positivi accertati nelle ultime 24 ore, 266 in meno rispetto a ieri ma a fronte di oltre 26mila tamponi in meno (92.714 contro i 118.932 comunicati ieri e relativi alle 24 ore precedenti).

I dati di oggi confermano anche l’aumento delle persone per cui è stato necessario il ricovero in ospedale (+82 per un totale di 3.287 ricoverate con sintomi) e un lieve aumento delle terapie intensive, che salgono a 303 posti letto occupati (+6 rispetto a ieri). Scendono, invece, i decessi: 18 nelle ultime 24 ore contro i 27 comunicati ieri. 697 persone in più, invece, possono dirsi guarite dall’infezione.

Anche oggi è stata la Campania a far registrare l’aumento più importante (+412 nuovi casi in 24 ore), seguita da Lombardia (+314), Veneto (+261) e Lazio (+244).

Coronavirus, lo schema dei dati del 4 ottobre 2020

Ecco uno schema coi dati più rilevanti del bollettino di oggi sul coronavirus in Italia:

– 2.578 nuovi casi (ieri erano stati 2.844)

– 325.329 casi totali

– 18 morti (ieri erano stati 27)

– 35.986 morti in totale

– XX nuovi guariti (ieri erano stati 1.247)

– 303 persone in terapia intensiva (+6, ieri erano 297)

– 231.914 dimessi e guariti in totale

– 53.839 persone in isolamento domiciliare

– 3.287 persone ricoverate con sintomi (+82, ieri erano 3.205)

– 57.429 attualmente positivi

– 92.714 tamponi effettuati (ieri erano stati 118.932, 11.784.105 in totale)

Coronavirus, la distribuzione in Italia al 4 ottobre 2020

Questa è la distribuzione degli attualmente positivi tra le regioni italiane:

9.361 in Lombardia (+314)

3.370 in Piemonte (+173)

4.954 in Emilia-Romagna (+179)

4.235 in Veneto (+261)

7.933 nel Lazio (+244)

3.962 in Toscana (+188)

7.400 in Campania (+412)

1.877 in Liguria (+121)

2.897 in Puglia (+151)

941 nelle Marche (+59)

3.247 in Sicilia (+85)

629 a Trento (+34)

851 in Friuli Venezia Giulia (+50)

995 in Abruzzo (+37)

2.279 in Sardegna (+111)

616 a Bolzano (+32)

695 in Umbria (+72)

575 in Calabria (+19)

81 in Valle d’Aosta (+7)

390 in Basilicata (+14)

141 in Molise (+15)

COVID-19 in Italia: le terapie intensive negli ultimi 30 giorni

(Infografica a cura di Paolo Spada)

COVID-19 in Italia: i ricoveri ospedalieri negli ultimi 30 giorni

(Infografica a cura di Paolo Spada)

COVID-19 in Italia: la curva dell’epidemia al 4 ottobre 2020

I controlli delle forze di polizia il 3 ottobre 2020

Dal 1° ottobre scorso il Ministero dell’Interno ha ripreso quotidianamente il bilancio dei controlli effettuati su tutto il territorio nazionale ai fini di assicurare il massimo rispetto delle norme anti-COVID in vigore.

Ieri, 3 ottobre 2020, le forze di polizia hanno verificato 53.118 persone, 186 delle quali sanzionate e 4 denunciate per allontanamento dall’abitazione in violazione dell’obbligo di quarantena. Sul fronte delle attività commerciali, invece, sono stati eseguiti 6.865 controlli: 15 i titolari sanzionati, 2 i provvedimenti di chiusura.