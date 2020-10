Coprifuoco in Lombardia, Lazio e Campania: ecco il modulo l’autocertificazione

L’entrata in vigore del coprifuoco in Lombardia, Lazio e Campania torna a limitare gli spostamenti dei cittadini come già accaduto durante il lockdown, anche se con modalità e tempistiche differenti e questo significa il ritorno di un’autocertificazione: nel Lazio non ci si potrà spostare dalle 24 alle 5 del mattino, mentre in Campania e Lombardia il divieto alla circolazione scatterà a partire dalle 23.

Le tre ordinanze regionali sono state firmate e i provvedimenti restrittivi entreranno ufficialmente in vigore nelle prossime ore. In parallelo è stato diffuso, proprio come durante il periodo di lockdown durante la prima ondata della pandemia di COVID-19, il modulo per l’autocertificazione che chi dovrà muoversi nella fascia oraria in cui vige il coprifuoco dovrà stampare e compilare, così da esibirlo in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine.

Coprifuoco, il nuovo modulo per l’autocertificazione

Il modulo diffuso in queste ore può essere utilizzato nelle tre Regioni in cui sta per entrare in vigore il coprifuoco ed è simile in tutto e per tutto a quello che abbiamo imparato bene a conoscere nei mesi del lockdown nazionale.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO PER L’AUTOCERTIFICAZIONE

Le eccezioni sono le stesse:

comprovate esigenze lavorative

motivi di salute

altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio

Il cittadino dovrà compilare il modulo in ogni sua parte, inserendo le proprie generalità complete nella prima parte e spiegando nella seconda parte i motivi che determinano lo spostamento durante il coprifuoco così come l’indirizzo di partenza e quello di arrivo, con la possibilità di inserire dettagli aggiuntivi utili alle forze dell’ordine per effettuare più velocemente i controlli.

Le ordinanze che istituiscono il coprifuoco

Di seguito vi forniamo i link diretti alle ordinanze delle tre Regioni in cui è prevista l’entrata in vigore del coprifuoco: