Congiunti fuori comune: l’appello del web per poterli incontrare. Come funziona in base al DPCM 3 novembre 2020

Uno degli argomenti più discussi su Twitter in queste ore è quello che riguarda i “congiunti fuori comune”, tanto che il relativo hashtag è tra i primissimi trend topic di giornata. La preoccupazione, infatti, è che nelle zone rosse e arancioni non ci si possa incontrare con i congiunti che non abitano nello stesso comune.

È dunque il caso di chi vive separato dai genitori o dai fidanzati e chiarimenti non sono ancora arrivati nemmeno nel caso dei genitori separati dai figli, anche se in questo caso, se è come nel primo lockdown, le visite dovrebbero essere consentite e sull’autodichiarazione si potrebbe indicare come motivazione una situazione di necessità, la necessità di vedere i figli, appunto.

Su Twitter sono in tantissimi a fare la stessa osservazione e cioè: posso prendere un mezzo pubblico pieno al 50% (con tutti gli interrogativi del caso sul come far rispettare effettivamente questo limite), posso andare dal parrucchiere, ma non posso incontrare un congiunto che si trova in un altro comune?

Mi dispiace, ma se si può andare in chiesa (!?) o dal parrucchiere si DEVE poter vedere il proprio #congiunto. Senza se e senza ma #congiuntifuoricomune #congiunti — Amedeo Davit (@DaemoeWolf) November 5, 2020

Bisogna comunque ricordare che già con i DPCM precedenti a quello del 3 novembre che istituisce le zone gialle, arancioni e rosse, era raccomandato di non fare visita a persone diverse dai conviventi, quindi, in pratica anche i congiunti con i quali non si convive.

ricapitolando, io non vedrò famiglia e moroso per un mese perché sono #congiuntifuoricomune, però posso prendere il bus affollato ogni mattina (lol capienza 50% ma dove) per andare in ufficio e poi passare dal parrucchiere per essere più fashion nella mia depressione. bene. — Ren. (@alcoholicrevo) November 5, 2020

Ieri, durante la conferenza stampa, al Premier Conte è stato esplicitamente chiesto come funziona con i congiunti e lui ha spiegato che è per l’appunto raccomandato di non incontrare persone diverse da quelle con cui si divide la casa. Sia chiaro che non è vietato, né sanzionato, ma è una raccomandazione per evitare di far circolare il virus ancora di più, visto che la maggior parte dei contagi avviene proprio in famiglia.

Mi unisco all' #congiuntifuoricomune anche se sono sicura che non verrà ascoltato da nessuno.

La salute mentale non importa, poiché la maggioranza delle persone pensa "che sarà mai un paio di mesi senza vedersi, avete il telefono"

E io onestamente invidio la loro apatia — 𝓟𝓲𝓬𝓬𝓸𝓵𝓮𝓽𝓽𝓪 ღ (@nnuvoledimiele) November 5, 2020

Su Twitter però gli utenti si sono scatenati, soprattutto coloro che non convivono con il proprio compagno/a. Secondo quanto previsto dal nuovo DPCM nelle zone rosse e arancioni, di fatto, è vietato spostarsi per incontrare i congiunti. In quelle arancioni non ci si può spostare da un comune all’altro se non per motivi di lavoro, studio, salute o comprovate necessità, in quelle rosse non ci si può muovere nemmeno nel proprio comune se non, appunto, per quelle motivazioni.

Mi fanno ridere quelli contro la polemica dei #congiuntifuoricomune

"Eeee cosa sarà mai non vedervi per qualche settimana" Abbell* se a te non vuole vedere nessuno non è colpa nostra.

✨CHIARITE✨ QUESTA✨QUESTIONE✨ 🌺LA🌺SALUTE🌺 MENTALE🌺 CONTA🌺 — Valeria Pusceddu (@valopulchellus) November 5, 2020

Qualcuno fa notare che incontrare un congiunto “speciale” potrebbe rientrare tra le necessità, per una questione psicologica, c’è infatti chi dice che ne va della propria salute mentale e chi addirittura parla di coppie di “serie A” e coppie di “serie B”.

La gente che dice “ma potete videochiamarvi” non ha capito il punto della situazione. Perché sono distinte coppie di serie A e coppie di serie B? Perché due congiunti dello stesso comune/provincia non devono avere problemi mentre gli altri si? #congiuntifuoricomune — Ku🖤 (@chocolose) November 5, 2020

C’è anche chi fa un vero e proprio appello al Premier Conte affinché renda possibili le visite agli affetti stabili in questo periodo così difficile. Insomma, dopo la rivolta di baristi e ristoratori, ora c’è il rischio di una rivolta anche da parte degli innamorati…