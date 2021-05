Vaccini, dal 10 maggio le prenotazioni per gli over 50. Ecco dove prenotare

La campagna di vaccinazione in Italia prosegue a passo spedito – qui tutti i dati sulle vaccinazioni – e il commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 Francesco Paolo Figliulo ha annunciato oggi che a partire da lunedì 10 maggio in tutta Italia i cittadini che hanno compiuto 50 anni potranno prenotare il vaccino anti-COVID.

Tutti i nati fino al 1971 avranno la possibilità di prenotare la prima dose del vaccino nella Regione in cui si trovano in quello che per la struttura commissariale guidata da Figliulo è il modo più efficace per iniziare ad uniformare il più possibile la campagna vaccinale.

Non tutte le Regioni si troveranno pronte a gestire la mole di prenotazioni in arrivo da lunedì e anche per questo motivo il commissario ha precisato che si tratterà di un’apertura graduale resa possibile dal buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie, over 80 e fragili.

Le prenotazione per i cittadini over 50 verranno recepite ferma restando la priorità per le persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19, seppur senza quella connotazione di gravita’ riportata per le persone fragili.

Ecco come è possibile prenotare il vaccino anti-COVID in tutte le Regioni e Province Autonome d’Italia.

Valle D’Aosta

La Valle D’Aosta ha scelto una strategia diversa dal resto del Paese. Non sono i cittadini a prenotare il vaccino, ma è l’azienda USL a contattare la popolazione sulla base delle priorità che vengono decise a livello nazionale. Da lunedì 10 maggio, quindi, le autorità sanitarie della Valle D’Aosta inizieranno a contattare tutti gli over 50 dando loro la possibilità di prenotare la prima somministrazione.

Per verificare e confermare la propria prenotazione i cittadini che riceveranno un SMS o un messaggio di posta elettronica con la sede, la data e l’orario della vaccinazione dovranno entrare nel portale VACCINI ANTICOVID a questo indirizzo ed inserire il proprio Codice Fiscale e parte del numero di Tessera Sanitaria Elettronica, come illustrato di seguito:

Lombardia

I cittadini residenti in Lombardia possono prenotare il vaccino anti-COVID collegandosi a questo indirizzo.

Piemonte

La prenotazione del vaccino anti-COVID in Piemonte funziona in modo diverso rispetto ad altre Regioni. I cittadini possono collegarsi a questo indirizzo e manifestare la propria volontà a farsi vaccinare inserendo il proprio codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e recapiti personali.

Saranno i centri vaccinali della Regione ad inviare l’appuntamento per la vaccinazione tramite SMS o email ai recapiti indicati in fase di preadesione. L’assistito, spiega la Regione, dovrà recarsi all’appuntamento nella data e nel luogo comunicato nell’SMS e/o nella mail: “In caso di impossibilità a presentarsi, potrà aderire nuovamente, con le medesime modalità, a partire dalla settimana successiva a quella dell’appuntamento ricevuto“.

Liguria

Sono tre le modalità per prenotare il vaccino anti-COVID per chi risiede in Liguria:

Online sul sito prenotovaccino.regione.liguria.it (24 ore su 24)

Chiamando il numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

Recandosi presso le farmacie della Regione che effettuano servizio Cup

Provincia Autonoma di Trento

I cittadini residenti nella Provincia Autonoma di Trento possono prenotare il vaccino a questo indirizzo.

Provincia Autonoma di Bolzano

La prenotazione del vaccino anti-COVID per chi vive nella Provincia Autonoma di Bolzano è disponibile a questo indirizzo.

Friuli Venezia Giulia

La Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione dei propri cittadini un apposito sito internet da cui poter effettuare la prenotazione della propria dose.

Veneto

Le prenotazioni dei vaccini anti-COVID in Veneto sono gestiti dalle varie ULSS presenti sul territorio. Chi intende prenotare la propria dose può collegarsi a questo indirizzo e da lì selezionare la ULSS di competenza e seguire le istruzioni fornite.

Emilia Romagna

Chi risiede in Emilia-Romagna ha diverse possibilità per prenotare il proprio vaccino anti-COVID:

Recandosi agli sportelli dei Centri Unici di Prenotazione (Cup);

Recandosi nelle farmacie che effettuano prenotazioni Cup;

Online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute o il CupWeb;

Telefonando ai numeri previsti nella Azienda Usl di appartenenza per la prenotazione telefonica.

Toscana

Il sistema di prenotazione online messo in piedi dalla Regione Toscana è disponibile a questo indirizzo. È prevista anche una procedura per chi punta a finire tra le riserve e a venir chiamato in caso di defezioni:

È stata attivata la funzione di registrazione come RISERVA. Se appartieni ad una delle categorie che possono prenotare e nel caso di disponibilità di posti esaurita, puoi candidarti per essere inserito nella liste delle riserve del punto vaccinale più vicino alla tua abitazione, premendo il tasto che troverete, all’interno del portale, durante la fase di prenotazione.

Umbria

I residenti in Umbria possono collegarsi a questo indirizzo e, come accade anche nelle altre Regioni, prenotare il vaccino anti-COVID utilizzando il proprio codice fiscale e numero di telefono cellulare.

Marche

Chi risiede nella Regione Marche può visitare il portale di Poste Italiane per la gestione delle prenotazioni dei vaccini o, in alternativa, contattare il numero verde 800.00.99.66 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

Abruzzo

Anche l’Abruzzo, come altre Regioni, si affida a Poste Italiane per le prenotazioni dei vaccini contro il COVID-19. È sufficiente collegarsi a questo indirizzo e inserire il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria. In alternativa è possibile prenotare via telefono chiamando il numero verde 800.00.99.66 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

Molise

A questo indirizzo i cittadini del Molise possono prenotare il vaccino anti-COVID nel rispetto delle priorità fissate a livello nazionale.

Lazio

I residenti nel Lazio possono effettuare la prenotazione tramite il portale della Regione, accessibile a questo indirizzo.

Campania

La piattaforma della Regione Campania per la prenotazione del vaccino contro il COVID-19 è accessibile a questo indirizzo.

Puglia

La Regione Puglia offre ai suoi cittadini tre diversi modi per prenotare il vaccino:

la piattaforma La Puglia ti vaccina

il numero verde regionale, ​800 713 931

le farmacie accreditate

Calabria

La Regione Calabria si affida alla piattaforma di Poste Italiane, accessibile a questo indirizzo.

Basilicata

Anche la Regione Basilicata ha scelto Poste Italiane.

Sicilia

La Regione Sicilia ha messo in piedi una propria piattaforma per la gestione delle prenotazioni. Potete collegarvi a questo indirizzo e compilare la scheda di pre-adesione al vaccino COVID-19.

Sardegna

I cittadini che vivono in Sardegna possono collegarsi a questo indirizzo e, in base alle priorità fissate a livello nazionale, prenotare il vaccino contro il COVID-19.