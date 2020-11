Come ha fatto la Francia a riprendere il controllo dell’epidemia?

Il ministro della Salute francese Olivier Véran, dialogando con un gruppo di giornali regionali francesi, ha annunciato che la Francia ha ripreso il controllo sull’epidemia perché la diminuzione del numero di nuovi casi giornalieri di positività al coronavirus che causa la Covid-19 e il calo del tasso di incidenza portano a “credere che abbiamo superato il picco dell’epidemia”.

Il picco, dunque, sarebbe stato quello dell’8 novembre, quando furono registrati ben 86.794 nuovi contagi in un solo giorno e quando il nuovo lockdown era scattato solo da una settimana. È stato infatti il 28 ottobre 2020 che il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha deciso di prendere delle misure per ridurre al minimo indispensabile i contatti e gli spostamenti su tutto il territorio francese, dichiarando il lockdown dal 30 ottobre al 1° dicembre.

Finalmente adesso cominciano a vedersi i risultati di questa decisione, che si è resa necessaria perché la Francia è stata una delle nazioni più colpite dalla seconda ondata di coronavirus. Negli ultimi otto giorni, quindi dopo quel picco, si è registrato il seguente incremento giornaliero:

– 9 novembre +38.619

– 10 novembre +19.571

– 11 novembre +22.166

– 12 novembre +34.971

– 13 novembre +32.978

– 14 novembre +23.620

– 15 novembre +32.059

A rendere meglio l’idea di come la curva stia scendendo, però, è il grafico che indica il numero di nuovi casi di coronavirus ogni milione di abitanti. Il giorno del picco, infatti, era di 840 persone contagiate ogni milione di abitanti, ieri questo numero è sceso a 425, ossia si è quasi dimezzato.

Il numero dei decessi è ancora alto, ma sta cominciando a rallentare e non dovrebbe eguagliare il picco della scorsa primavera, qui di seguito c’è il grafico dei decessi ogni milione di abitanti.

In Francia diminuisce la pressione sugli ospedali

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 02: School children walk past armed Opération Sentinelle soldiers stationed outside their school in Paris’ 5th Arrondissement as schools return for the first time during France’s second Lockdown on November 02, 2020 in Paris, France. France ramped up security to 7000 soldiers around schools and places of worship following the fatal attack in Nice's Notre-Dame Cathedral. France remains a target for Al-Qaida, the Islamist extremist group that claimed the attack on Charlie Hebdo in 2015, has repeatedly reiterated its calls for attacks in recent weeks. (Photo by Kiran Ridley/Getty Images) PARIS, FRANCE - NOVEMBER 02: Parents and children walk past armed Opération Sentinelle soldiers stationed outside their school in Paris’ 5th Arrondissement as schools return for the first time during France’s second Lockdown on November 02, 2020 in Paris, France. France ramped up security to 7000 soldiers around schools and places of worship following the fatal attack in Nice's Notre-Dame Cathedral. France remains a target for Al-Qaida, the Islamist extremist group that claimed the attack on Charlie Hebdo in 2015, has repeatedly reiterated its calls for attacks in recent weeks. (Photo by Kiran Ridley/Getty Images) VERSAILLES, FRANCE - NOVEMBER 02: A man walks in the Versailles gardens on November 02, 2020 in Versailles, France. France has imposed another national lockdown for a minimum of four weeks as the number of coronavirus cases soar during the second wave. Some 24,424 people have died in hospital since the start of the pandemic in France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images) VERSAILLES, FRANCE - NOVEMBER 02: The empty garden of the Versailles castle is pictured on November 02, 2020 in Versailles, France. France has imposed another national lockdown for a minimum of four weeks as the number of coronavirus cases soar during the second wave. Some 24,424 people have died in hospital since the start of the pandemic in France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images) Francia: 7mila soldati vigilano sulla riapertura delle scuole Guarda le altre 3 fotografie →

Finora il totale dei casi in Francia è stato di 1.918.345 contagiati e i morti sono stati 43.913. La pressione sugli ospedali però sta diminuendo perché sta migliorando il saldo delle ospedalizzazioni settimanali, ossia la differenza tra ingressi e uscite in ospedale. Questo saldo è stato massimo due settimane fa, quando era di 7.554 persone in più negli ospedali, mentre adesso si è ridotto a +2.838.

Anche per quanto riguarda le terapie intensive, pur essendo ancora alto il numero degli ingressi (2.761 nell’ultima settimana) è migliorato il saldo: infatti due settimane fa il saldo era di +994, la settimana scorsa, pur essendoci stato il picco di ingressi con 3.037 nuovi ricoveri in terapia intensiva, il saldo è leggermente migliorato, scendendo a +961, mentre nell’ultima settimana, con 2.761 nuovi ricoveri in TI, il saldo è notevolmente diminuito, scendendo a +357, quindi inferiore anche a quattro settimane fa quando era di +456.

Quali misure ha preso la Francia per riprendere il controllo dell’epidemia

I dati dunque confermano che il lockdown, o confinement come lo chiamano i francesi, sta funzionando, ma in cosa consistono queste misure? Le regole generali, che sono poi state in qualche caso ritoccate dai singoli dipartimenti, motivo per cui ai cittadini è consigliato consultare il sito della propria prefettura, prevedono la possibilità di spostarsi, minuti di apposita autocertificazione, solo nei seguenti casi:

– per andare da casa al luogo di lavoro o di studio;

– per acquistare forniture necessarie per la propria attività professionale;

– per acquistare beni di prima necessità;

– per visite e cure che non possono essere effettuate a distanza;

– per impellenti motivi famigliari, ossia per assistere persone vulnerabili o per la custodia dei bambini;

– sono consentiti gli spostamenti a persone con disabilita e ai loro accompagnatori;

– possono essere effettuati brevi spostamenti per svolgere attività fisica, di massimo un’ora al giorno ed entro un raggio di un chilometro dalla propria abitazione. Non si può svolgere attività fisica in gruppo o nelle vicinanze di altre persone;

– ci si può sposare in caso di citazioni o incarichi giudiziari o amministrativi in un pubblico servizio

– si può partecipare a missioni di interesse generale su richiesta dell’autorità amministrativa.

Chi non rispetta le regole incorre in una multa di 135 euro.

In Francia sono stati chiusi tutti i bar, ristoranti e i “negozi non essenziali”, mentre sono rimasti aperti le scuole, gli sportelli dei servizi pubblici, le fabbriche e le aziende agricole.