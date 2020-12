La Gran Bretagna cauta sul vaccino anti Covid. All’indomani del V-Day, giorno di lancio della campagna vaccinale nel paese, l’agenzia britannica del farmaco, MHRA, mette in guardia chi ha allergie significative dopo che ieri due sanitari vaccinati hanno avuto una reazione allergica. Quindi l’avvertimento clinico: chi è allergico non dovrebbe sottoporsi al vaccino Pfizer. “È comune suggerire cautela” spiegano dal servizio sanitario inglese per poi precisare che “i due sanitari” che hanno avuto la reazione allergica si stanno riprendendo.

“Sui vaccini Pfizer e Moderna posso anticipare che la visione preliminare dei dati è positiva su efficacia e sicurezza” spiega sempre oggi l’Ema, l’Agenzia Europea del farmaco. “Probabilmente ci esprimeremo il 29/12 per Pfizer e il 12 gennaio per Moderna” ma “il vaccino non è una bacchetta magica, la popolazione dovrà continuare a seguire tutte le restrizioni come mascherina, igiene e distanziamento perché all’inizio non ci saranno dosi per tutti” ha aggiunto la direttrice dell’Ema.

Intanto a proposito di vaccini il ministro della Salute Roberto Speranza ha detto di essere pronto a farlo in pubblico: “Sono disponibile a farlo in pubblico, credo moltissimo in questi vaccini”.

Bollettino Covid del 9 dicembre Veneto

Intanto la regione Veneto come di consueto ha già pubblicato in mattinata il bollettino Covid odierno. Sono 2.437 i nuovi casi scoperti in Veneto e 29 i decessi nelle ultime 24 ore. 3.161 sono ad oggi le persone ricoverate, di cui 319 in terapia intensiva. Da inizio epidemia i decessi legati al Covi sono stati 4.403, 173.371 i contagi totali.