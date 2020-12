Bollettino Coronavirus 27 dicembre: notizie del giorno nel Vaccine Day

Mentre l’Europa è impegnata a celebrare il Vaccine Day o Vax Day, il contagio da coronavirus non si ferma ancora e serviranno ancora mesi per raggiungere l’immunità di gregge. Nel frattempo occorre continuare a prestare la massima attenzione per cercare di arginare la diffusione del virus. La prudenza è ancora indispensabile anche per chi (per ora pochissimi) si sottoporrà al vaccino.

In attesa del bollettino coronavirus 27 dicembre 2020 della Protezione Civile vediamo quali sono le notizie più importanti della giornata.