Arrivano buone risposte anche dal vaccino tutto italiano, quello di ReiThera in collaborazione con l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, e che ha ricevuto finanziamenti dal Mur, il Ministero della Ricerca, e dalla Regione Lazio.

Si chiama Grad-Cov2 ed è un vaccino anti-Covid che nella Fase 1 è risultato “ben tollerato” e inducendo “risposta immunitaria nei soggetti sani di età compresa tra i 18 e i 55 anni. Ora la sperimentazione avanza su soggetti di età compresa tra i 65 e gli 85 anni.

Nella prima fase il gruppo di volontari è stato diviso in tre sottogruppi di 15 soggetti ciascuno, per valutare diverse dosi del vaccino. È emerso che il Grad-Cov2 “è stato ben tollerato e ha generato, a tutte e tre le dosi testate, anticorpi che si legano alla proteina Spike del virus oltre a linfociti T specifici”.

Antonella Folgori, amministratore delegato di ReiThera, ha spiegato:

Stiamo facendo progressi nella Fase 1 di sperimentazione del Grad-Cov2 e abbiamo completato la prima parte esattamente come pianificato. I primi risultati mostrano come, nei soggetti più giovani, il nostro candidato vaccino è ben tollerato ed è in grado di stimolare risposte immunitarie contro Sars-CoV-2. Tale risultato ci ha consentito di passare alla vaccinazione dei soggetti più anziani.