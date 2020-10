Dal bollettino diffuso oggi dalla Protezione Civile sulla base dei dati raccolti dal Ministero della Salute, emerge che, dopo quattro giorni di aumento consecutivo dei nuovi casi di positività al coronavirus che causa la Covid-19, il numero dei nuovi positivi è in leggero calo e lo è nonostante il numero di tamponi oggi sia stato maggiore rispetto a quello del giorno precedente.

Abbiamo infatti:

– 2.499 nuovi positivi oggi, 2 ottobre, su 120.301 tamponi effettuati

– 2.458 nuovi positivi ieri, 1 ottobre, su 118.236 tamponi effettuati

Ieri c’era stato però un picco di nuovi casi come culmine di quattro giorni di aumenti consecutivi: 1.494 quattro giorni fa, 16.48 tre giorni fa, 1.851 due giorni fa e, appunto, 2.458 ieri. Adesso questo importante dato torna a calare, ma se guardiamo lo schema degli attualmente positivi nel suo complesso, così come è riportato nell’immagine in apertura di questo post, notiamo che gli alti bassi tra un giorno e l’altro nella curva sono piuttosto frequenti, mentre a preoccupare è il fatto che la curva sia in salita, anche se, è bene notarlo, per adesso ancora lontana dai numeri del periodo del lockdown. Ieri però si è raggiunto il picco nel periodo post-lockdown.

Bollettino Coronavirus 2 ottobre 2020

I dati principali di oggi sono così schematizzabili:

– 2.499 nuovi positivi che portalo il totale dei casi, da inizio pandemia, a 319.908

– 53.997 attualmente positivi, 1.350 in più di ieri

– 1.126 nuovi dimessi/guariti, per un totale di 229.970

– 23 nuovi decessi che portano il totale delle vittime a 35.941

– 120.301 nuovi tamponi per un totale di 11.572.459 tamponi effettuati

– dei 53.997 attualmente positivi, 3.142 sono ricoverati con sintomi, più di ieri, quando erano 3.097;

– dei 3.142 ricoverati, 294 sono in terapia intensiva (tre meno di ieri, quando erano 291), 59.561 sono in isolamento domiciliare

– la regione che registra più nuovi casi è la Campania, con +392, seguita dalla Lombardia con +307 e dal Lazio con +264.

Attualmente positivi regione per regione il 2 ottobre 2020

Vediamo ora come i 53.997 attualmente positivi sono distribuiti tra le regioni italiane:

9.166 in Lombardia

7.547 nel Lazio

6.745 in Campania

4.677 in Emilia Romagna

4.027 in Veneto

3.631 in Toscana

3.060 in Piemonte

3.048 in Sicilia

2.663 in Puglia

2.154 in Sardegna

1.829 in Liguria

938 in Abruzzo

844 nelle Marche

793 in Friuli Venezia Giulia

610 in Umbria

587 a Bolzano

587 a Trento

538 in Calabria

345 in Basilicata

131 in Molise

77 in Valle d’Aosta