Il ministro della Salute Roberto Speranza, che già ieri aveva spiegato che gennaio sarà il mese in cui verranno avviate le vaccinazioni in tutti i Paesi europei e aveva sottolineato il suo auspicio di avere un giorno per il via uguale per tutti, oggi è tornato a parlare dell’argomento in una nota, dicendo:

Il mio auspicio è che l’Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il vaccino Pfizer-BionTech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare anche nei Paesi dell’Unione Europea.

Ieri il ministro aveva anche spiegato che inizialmente non ci saranno dosi per tutti e che all’inizio bisognerà scegliere alcune categorie di persone da vaccinare subito, poi servirà del tempo per avere le dosi per tutta la popolazione.

Aveva anche anticipato che alla fine di questo mese sarà autorizzato il vaccino di una azienda farmaceutica in particolare, ossia quello di Pfizer-BioNTech, anche se Speranza non l’ha nominata apertamente, ma ha aggiunto che nel giro di un po’ di tempo dovrebbero poi arrivare le autorizzazioni anche per gli altri vaccini in corso di sperimentazione e di conseguenza aumenterebbero notevolmente le dosi a disposizione.

Finora è il 29 dicembre la data nominata più spesso come quella in cui dovrebbe arrivare l’ok dell’Ema, che, lo ricordiamo, è l’European Medicines Agency, ossia l’agenzia comunitaria dell’UE per la valutazione dei medicinali.

Noti virologi come Roberto Burioni hanno detto che è fondamentale partire quanto prima con la vaccinazione, per cui se l’ok dovesse arrivare davvero il 29 dicembre, quel giorno stesso o al massimo il 30 bisognerebbe cominciare a vaccinare, senza fermarsi nemmeno a Capodanno.

Media tedeschi ottimisti: approvazione il 23 dicembre

I media tedeschi sembrano più ottimisti e indicano come data per l’approvazione da parte di Ema del vaccino Pfizer-BioNTech già il 23 dicembre, quindi con quasi una settimana di anticipo rispetto alla data stimata, permettendo così di dare avvio alle vaccinazioni in concomitanza con il Natale. L’accelerazione può essere favorita dal fatto che è già giunta l’approvazione da parte della FDA, la Food and Drug Administration, ossia l’Agenzia per gli alimenti e i medicinali statunitense, che è la corrispondente dell’Ema in America.

Grazie all’approvazione lampo della FDA negli Usa sono già partite le vaccinazioni. Dopo l’ok dell’agenzia americana non dovrebbero esseri particolari impedimenti per ottenere il via libera anche da parte dell’agenzia europea, è solo una questione di giorni.