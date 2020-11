Bollettino Coronavirus 12 novembre 2020: 37.978 nuovi casi, 636 vittime e +429 ricoverati

Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da coronavirus COVID-19 in Italia conferma un freno al trend in discesa registrato nei giorni scorsi sul fronte dei nuovi positivi: nelle ultime 24 ore sono stati accertati 37.978 nuovi positivi, circa 5mila in più rispetto a ieri, ma con un numero di tamponi di poco superiore, 225.640 di ieri contro i 234.672 di ieri.

Salgono ancora, seppur con meno velocità, i ricoverati con sintomi (+429, per un totale di 29.873 persone attualmente ricoverate) e quelli in terapia intensiva, saliti di 89 unità per un totale di 3.081. La Regione col numero più alto di persone in terapia intensiva è la Lombardia (782), che è anche quella col maggior numero di persone attualmente positive (142.793), seguita dalla Campania (80.059 positivi e 192 persone in terapia intensiva) e dal Piemonte con 348 ricoveri in terapia intensiva e 63.198 attualmente positive.

La Lombardia, però, è anche la Regione che ha analizzato più tamponi nelle ultime 24 ore: ben 42.933 rispetto ai 24.901 del Piemonte e ai 23.840 della Campania.

Il numero delle vittime, purtroppo, ha toccato un altro record. Nelle ultime 24 ore sono stat ufficializzati 636 decessi legati al COVID-19, tredici in più rispetto ai 623 confermati ieri.

Coronavirus, lo schema dei dati del 12 novembre 2020

Ecco uno schema coi dati più rilevanti del bollettino di oggi sul coronavirus in Italia:

– 37.978 nuovi casi (ieri erano stati 32.961)

– 1.066.401 casi totali

– 636 morti (ieri erano stati 623)

– 43.589 morti in totale

– 15.645 nuovi guariti (ieri erano 9.090)

– 3.170 persone in terapia intensiva (+89, ieri erano 3.081)

– 387.758 dimessi e guariti in totale

– 602.011 persone in isolamento domiciliare

– 29.873 persone ricoverate con sintomi (+429, ieri erano 29.444)

– 635.054 attualmente positivi

– 234.672 tamponi effettuati (ieri erano stati 225.640, 18.200.508 in totale)

Coronavirus, la distribuzione in Italia al 12 novembre 2020

Questa è la distribuzione degli attualmente positivi tra le regioni italiane:

142.793 in Lombardia (+9.291)

63.198 in Piemonte (+4.787)

80.059 in Campania (+4.065)

54.755 in Veneto (+3.564)

46.024 in Emilia-Romagna (+2.402)

59.919 nel Lazio (+2.686)

48.916 in Toscana (+1.932)

14.661 in Liguria (+1.013)

24.914 in Sicilia (+1.692)

21.255 in Puglia (+1.434)

12.212 nelle Marche (+834)

11.416 in Abruzzo (+541)

10.784 in Umbria (+783)

8.647 in Friuli Venezia Giulia (+838)

9.235 a Bolzano (+694)

9.371 in Sardegna (+301)

2.833 a Trento (+253)

6.560 in Calabria (+426)

2.338 in Valle d’Aosta (+167)

3.340 in Basilicata (+202)

1.824 in Molise (+73)