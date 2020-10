Bollettino coronavirus 10 ottobre 2020: 5.724 nuovi casi e 29 morti

Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da coronavirus COVID-19 in Italia conferma anche oggi il trend dei giorni scorsi. I nuovi positivi sono lievemente saliti rispetto a ieri – 5.724 contro i 5.372 delle 24 ore precedenti – ma è salito anche il numero dei tamponi eseguiti, che ha toccato un nuovo record per il nostro Paese (+133.084 in 24 ore).

La Regione che ha fatto registrare il più alto numero di nuovi positivi (+1.140) è la Lombardia, che si conferma anche oggi quella che ha eseguito più tamponi in assoluto, seguita dalla Campania con 664 nuovi positivi e da Veneto (+561) e Toscana (+548).

Nelle ultime 24 ore è salito in modo importante il numero dei ricoveri in ospedale, +250, che porta a 4.336 il totale delle persone ricoverate con sintomi dell’infezione da COVID. Di questi, 635 si trovano in Campania, 884 nel Lazio e 408 in Lombardia. Più positivi, invece, il bilancio delle terapie intensive: +3 unità rispetto a ieri, per un totale di 390 persone. È salito, però, il numero dei decessi: 29 in 24 ore, che porta il totale delle vittime in Italia dall’inizio dell’epidemia a 36.140.

Coronavirus, lo schema dei dati del 10 ottobre 2020

Ecco uno schema coi dati più rilevanti del bollettino di oggi sul coronavirus in Italia:

– 5.724 nuovi casi (ieri erano stati 5.372)

– 349.494 casi totali

– 29 morti (ieri erano stati 28)

– 36.140 morti in totale

– 976 nuovi guariti (ieri erano stati 1.186)

– 390 persone in terapia intensiva (+3, ieri erano 387)

– 238.525 dimessi e guariti in totale

– 70.103 persone in isolamento domiciliare

– 4.336 persone ricoverate con sintomi (+250, ieri erano 4.086)

– 74.829 attualmente positivi

– 133.084 tamponi effettuati (ieri erano stati 129.471, 12.460.055 in totale)

Coronavirus, la distribuzione in Italia al 10 ottobre 2020

Questa è la distribuzione degli attualmente positivi tra le regioni italiane:

12.022 in Lombardia (+1.140)

4.741 in Piemonte (+499)

5.976 in Emilia-Romagna (+383)

5.832 in Veneto (+561)

9.505 nel Lazio (+384)

10.191 in Campania (+664)

5.640 in Toscana (+548)

2.446 in Liguria (+213)

3.711 in Puglia (+184)

4.143 in Sicilia (+285)

1.203 nelle Marche (+86)

687 a Trento (+50)

1.244 in Friuli Venezia Giulia (+126)

1.341 in Abruzzo (+94)

2.671 in Sardegna (+124)

873 a Bolzano (+92)

1.110 in Umbria (+132)

696 in Calabria (+68)

180 in Valle d’Aosta (+44)

475 in Basilicata (+37)

142 in Molise (+10)