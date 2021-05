Australia, chi rientra dall’India rischia carcere e multe

L’Australia ha implementato una serie di misure rigorose per tenere il virus fuori dal paese dall’inizio della pandemia nel febbraio 2020. Mentre il paese sta registrando tassi di infezione vicini allo zero e ha avuto molti meno decessi rispetto alla maggior parte dei paesi, le rigide politiche di blocco hanno lasciato molti australiani all’estero. Non si è fatta attendere la reazione dei gruppi per i diritti umani che hanno espresso indignazione per il divieto, suggerendo che l’attenzione del governo dovrebbe essere concentrata sul miglioramento del sistema di quarantena e non sulla punizione.

Oltre all’Australia anche altri paesi hanno imposto restrizioni per chi viene dall’India, tra cui Gran Bretagna, Germania, Italia, Stati Uniti e Singapore. Canada, Hong Kong e Nuova Zelanda hanno sospeso tutti i viaggi commerciali con l’India.