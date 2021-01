Approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Cos’è e a cosa serve

Il 12 gennaio 2021, nella seduta serale del Consiglio dei Ministri, è stata approvata l’ultima bozza del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il programma che definisce come l’Italia spenderà i soldi del Recovery and Resilience Facility (quello che ci siamo abituati a sentir chiamato Recovery Fund). Si sono astenute dalla votazione le ministre di Italia Viva Teresa Bellanova (Politiche agricole, alimentari e forestali) ed Elena Bonetti (Politiche per la famiglia). Uno scenario che apre la strada a una possibile crisi di governo, la cui effettiva concretizzazione dipenderà da ciò che il leader di IV Matteo Renzi annuncerà questo pomeriggio nella conferenza stampa delle 17.30.

Qui trovi il nostro speciale sulla crisi di governo.

Cos’è il Piano nazionale di ripresa e resilienza?

Il 10 novembre 2020 è stato raggiunto in sede di Consiglio europeo un accordo politico tra il Parlamento europeo, gli Stati membri dell’UE e la Commissione sul prossimo bilancio a lungo termine dell’UE (periodo 2021-2017) e sul NextGenerationEU, la strategia europea volta a fare fronte alle conseguenze economiche e sociali della pandemia di COVID-19. La cifra stanziata per il NextGenerationEU ammonta complessivamente a 750miliardi di euro, di cui 222,9 miliardi destinati all’Italia. All’interno del Next Generation UE si colloca il Recovery and Resilience Facility, il Dispositivo di ripresa e resilienza noto come Recovery Fund. Il Dispositivo è lo strumento chiave del NextGenerationEU: si tratta di 672,5 miliardi di euro divisi tra 360mld di euro in prestiti e 312,5mld di euro in sussidi “a fondo perduto”. Sul sito della Commissione europea sono indicate le stime riguardanti le cifre di sussidi destinati ai singoli Stati Membri.

Per l’attuazione del Recovery Fund, la Commissione europea richiede a ogni Stato Membro di elaborare un piano in cui si impegna a usare le risorse per interventi in linea con le priorità dell’Ue: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. Ogni Stato dovrà vincolare a interventi green e digital una quota non inferiore rispettivamente al 37% e al 20% del totale degli stanziamenti del Piano. Il PNNR mira anche all’empowerment femminile, alla crescita dello sviluppo delle prospettive occupazioni dei giovani e al riequilibrio del Mezzogiorno (p.15)

I programmi nazionali di spesa dovranno essere inviati alla Commissione europea entro il 30 aprile 2021. Dalla primavera del 2020 il Governo ha attuato una consultazione pubblica con gli attori istituzionali, economici e sociali ai fini dell’adozione definitiva del PNRR. Il testo del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato ieri sera rappresenta dunque solo il primo passo per potere accedere ai fondi stanziati dall’Unione Europea, essendo richiesta prima la discussione del Piano in Parlamento, con le Istituzioni regionali e locali, le forze economiche e sociali, il Terzo Settore e le reti di cittadinanza e, come ultimo step, l’approvazione da parte di Bruxelles.

Cosa prevede il Piano nazionale di ripresa e resilienza

Il PNRR si struttura in sei Missioni, raggruppate in 16 Componenti funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo e che a loro volta si articolano in 47 linee di intervento per la realizzazione di progetti omogenei e coerenti. Il Piano prevede l’utilizzo di fondi per 210 miliardi di euro, cui si aggiungono 13 miliardi di fondi previsti dal React-EU, il piano Assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa (qui puoi trovare informazioni sul REACT-EU e sulla ripartizione dei fondi). Di questi 210 miliardi di euro, 65,7 miliardi sono destinati a progetti già in corso di realizzazione e 144,2 miliardi a progetti nuovi.