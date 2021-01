Allarme BioNTech: “Servono altre dosi del vaccino, da soli non ce la facciamo”

BioNTech, l’azienda tedesca che ha sviluppato il vaccino anti Covid con Pfizer, l’unico per ora autorizzato dall’Ema, spiega oggi che da sola non potrà sopperire alla richiesta di vaccini proveniente da tutta l’Unione europea. Se non saranno subito approvati in Europa altri vaccini anti coronavirus l’azienda non potrà coprire il fabbisogno vaccinale.

“La situazione non è buona si è creato un gap perché non sono stati approvati altri vaccini e noi dobbiamo coprire il buco con i nostri” spiega il numero 1 di Biontech,Ugur Shin, in una intervista al settimanale Spiegel.

Il ministro della Salute tedesco Spahn è tornato a chiedere all’Ema di accelerare con l’autorizzazione del vaccino di Oxford-Astrazeneca, i cui tempi di approvazione ad oggi non sono chiari. Il capo di Biontech ha fatto presente che se in Europa non saranno autorizzati subito altri vaccini contro il Sars-Cov-2 ci saranno problemi di approvvigionamento.

In settimana Biontech era finita indirettamente, ma non troppo, nella polemica dopo la notizia che la Germania aveva acquistato dall’azienda tedesca alcune decine di milioni di dosi di vaccino in più rispetto a quelle previste dal piano vaccinale predisposto dall’Unione Europea per i paesi membri. Un piano che lega la diversa distribuzione delle dosi di vaccino sulla base della popolazione residente nei vari paesi membri.